В новом трейлере Code Vein 2 представлена Холли Астуриас

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер персонажа для своей грядущей экшен-RPG Code Vein II, в котором представлена ​​Холли Астуриас.

Принадлежащая к роду Люксурия, она является опытным целителем и оказывает неоценимую помощь главному герою по мере роста стоимости его способностей. Холли стала Ревенантом в 2090 году нашей эры, прежде чем пожертвовать своей жизнью во время Переворота в 2207 году нашей эры.

В сиквеле представлена ​​Луна Рапасис, сила, которая превращает Ревенантов в Ужасов. Игроки управляют Охотником на Ревенантов, которому поручено переписать судьбу. Под руководством Лу, девушки, способной пересекать время, они должны путешествовать между настоящим и прошлым. Новые персонажи Лавиния и Жозе сыграют ключевые роли.

Code Vein 2 развивает фирменные боевые системы своего предшественника, основанные на взаимодействии с напарниками, и систему Кровавого Кодекса, одновременно вводя новые механики. К вернувшимся одноручным мечам, штыкам, алебардам и большим молотам присоединяются два типа оружия: рунные клинки и парные мечи. Новая система Тюрьмы усиливает атаки, высасывающие кровь, расширенными способностями.

Code Vein 2 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam 30 января 2026 года.