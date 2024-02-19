Для ролевой игры Colony Ship вышло обновление, добавляющее новые диалоги компаньонам

Iron Tower Studio выпустила первое обновление этого года для ролевой игры Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game, которое посвящено членам партии. В нем были расширены существующие беседы и добавлены новые (в будущем будут добавлены новые).
Другие заметные изменения включают:
- Улучшенные визуальные эффекты в нескольких областях
- улучшены записи в дневнике
- незначительные изменения баланса (контролируемые и сфокусированные очереди, аннигилятор, размер магазина энергетического SMG)
- новый апгрейд импланта (Stress Response: при снижении HP до 13 или меньше, Action Points +4, Evasion +12)
- исправление ошибок и опечаток
- оптимизация движка
Разработчик также поблагодарил игроков, купивших игру за поддержку и заверяет, что они будут продолжать улучшать игру в течение 2024 года и внимательно следить за отзывами. Если вы только открываете для себя игру и сомневаетесь, подходит ли она вам, попробуйте сначала демо-версию или посмотрите один из видеороликов-впечатлений:
Вот бы еще и полный русификатор был к игре и не кривой.
А, то есть игру ждать в 2025-м. Понятно.
Даже не слышал об этой игре,сейчас посмотрел ролики,выглядит очень интересно,левел дизайн офигенный,столько всяких нычек и секретов на локациях и вообще графическая составляющий завораживает,прямо сразу захотелось попробовать.
Круто, а теперь пусть добавят русскую локализацию
Я их спрашивал, ответили, не будут добавлять, по крайне мере на момент вопроса ответ был таким, а было это, ой как давно.
p.s. Жаль, люблю такие игры, купил бы, но видно не судьба.