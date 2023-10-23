Colossal Cave стала доступна для iPhone и iPad

Colossal Cave, отмеченная наградами игра, известная миллионам, была переосмыслена для iPhone и iPad Робертой Уильямс, автором бестселлеров King's Quest, Phantasmagoria и многих других хитов индустрии, разошедшихся тиражом в несколько миллионов копий. Colossal Cave считается основой всей игровой индустрии и послужила источником вдохновения практически для каждой приключенческой игры, которую вы только можете назвать, от Zork до Monkey Island, King's Quest и многих других. Cygnus Entertainment уже более двух лет разрабатывает игру, которая бросит вызов каждому пользователю iOS. Первые три уровня теперь доступны бесплатно с дополнительной разблокировкой полной версии игры за 12,99 долларов. В игре нет рекламы и нет встроенных покупок.

Colossal Cave Adventure (также известная как Adventure или ADVENT) была выпущена в 1976 году разработчиком Уиллом Кроутером для мейнфрейма PDP-10. В 1977 году он был расширен Доном Вудсом. В игре игрок исследует систему пещер, которая, по слухам, наполнена сокровищами и золотом. Это первый известный пример интерактивной фантастики, а также первая известная приключенческая игра, в честь которой она также была названа.