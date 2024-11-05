Анонсирована "комиксвания" Comix Zero, вдохновлённая Comix Zone

Bear Games представляет Comix Zero, делится дебютным геймплейным трейлером «первой в мире комиксвании», действие которой происходит на страницах интерактивного комикса, где каждая смерть переписывает повествование

Bear Games анонсировала Comix Zero для ПК, PS5, Xbox Series X|S, приключенческую «комиксванию», которая меняет жанры и происходит на страницах интерактивного комикса.

В Comix Zero игроки прыгают между панелями, прорываются через границы страниц и сражаются, высасывая чернила из врагов. Объединяя исследование в стиле Metroidvania с прогрессом, вдохновленным Elden Ring, Comix Zero создает открытый мир без ограничений на прогресс. Но есть один нюанс: каждый раз, когда игроки умирают, главный герой теряет часть своей памяти, что меняет отношения персонажей и перестраивает историю.

Чтобы отпраздновать анонс, Bear Games выпустили первый геймплейный трейлер, в котором игроки могут взглянуть на интерактивную концепцию комикса Comix Zero, жестокий, но прекрасный мир и остроумного главного героя.

Вы — Зеро, необычный герой, просыпающийся в мире, сошедшем прямо из темного фэнтезийного комикса. План был прост — убить плохих парней, заполучить девушку (девушек) — пока вы не станете бессмертным. Теперь, каждый раз, когда вы умираете, вы теряете часть своей памяти. Скоро вы будете забывать не только ключи.

Comix Zero переосмысливает жанр Metroidvania с Souls-подобным прогрессом и дизайном «интерактивного комикса», вдохновленным классикой Comix Zone 1995 года. Игровой мир представляет собой графический роман, в котором игроки перемещаются по панелям и прорываются через желоба страниц, чтобы продвигаться вперед.

В открытом мире Comix Zero новые пути открываются не с помощью определенных способностей, а благодаря вашим навыкам и решимости. И каждая смерть имеет значение — по мере того, как воспоминания исчезают, персонажи начинают реагировать по-разному, что приводит Zero к новым результатам и меняет концовку игры.