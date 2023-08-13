Для ремастера Command & Conquer: Red Alert вышла новая фанатская сюжетная кампания ©

Вышла новая версия фанатского проекта From the Ashes. Это амбициозная модификация, добавляющая в Command & Conquer: Red Alert Remastered новую обширную сюжетную кампанию.

Первая версия модификации была выпущена в октябре прошлого года. Последнее обновление знаменует собой важный момент в истории развития проекта, поскольку с его выходом кампания стала полноценной - авторы проработали все запланированные миссии, и в дальнейшем мы можем рассчитывать максимум на исправление мелких ошибок.

Кампания содержит шестнадцать миссий. Сюжет From the Ashes разворачивается в той версии вселенной, в которой Советский Союз победил в Red Alert. Сценарий был разработан для того, чтобы сократить разрыв между RA1 и первой Command & Conquer (также известной как Tiberian Dawn). Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

В игре From the Ashes Сталин осуществил свою мечту - завоевал Европу. Однако насладиться победой ему не удалось - вскоре на него было совершено покушение. Игроку предстоит взять на себя роль нового премьер-министра Советского Союза, который был назначен на эту должность по приказу таинственного человека по имени Кейн. Вместе вы попытаетесь добиться рождения Братства Nod как новой силы, восставшей из руин разваливающейся советской империи.

Напомним, что Command & Conquer: Red Alert Remastered представляет собой обновленную версию классической RTS 1996 года, вышедшей три года назад. Она доступна в составе набора C&C Remastered Collection, в который также входит ремастер первой части. Сборник был принят очень тепло - в Steam он получил 90% положительных отзывов.