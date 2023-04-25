Динамичный трейлер стратегии Company Of Heroes 3 в преддверии релиза консольной версии ©

Уже в конце недели на улице фанатов стратегий и обладателей консолей наступит праздник, в честь чего создатели стратегии Company Of Heroes 3 выпустили свежий трейлер. Ранее было анонсировано, что официальный выход консольной версии состоится 30 апреля.

В новом видеоролике разработчики показали всеми любимые динамичные сражения, где наглядно продемонстрирован интерфейс, адаптированный под контроллеры. Для выбора определенных действий с тем или иным объектом игроку будет предоставлено кольцевое меню, которое комфортно управляется при помощи стиков.

Company of Heroes 3 — это долгожданный наследник популярной серии стратегий Company of Heroes от Relic Entertainment и компании SEGA. Проект дает возможность сыграть в масштабную однопользовательскую кампанию с механикой тактической паузы и многопользовательскими сражениями в форматах от 1v1 до 4v4.