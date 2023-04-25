Company of Heroes 3 23.02.2023
6.7 118 оценок

Динамичный трейлер стратегии Company Of Heroes 3 в преддверии релиза консольной версии

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4efy
Новости

Уже в конце недели на улице фанатов стратегий и обладателей консолей наступит праздник, в честь чего создатели стратегии Company Of Heroes 3 выпустили свежий трейлер. Ранее было анонсировано, что официальный выход консольной версии состоится 30 апреля.

В новом видеоролике разработчики показали всеми любимые динамичные сражения, где наглядно продемонстрирован интерфейс, адаптированный под контроллеры. Для выбора определенных действий с тем или иным объектом игроку будет предоставлено кольцевое меню, которое комфортно управляется при помощи стиков.

Company of Heroes 3 — это долгожданный наследник популярной серии стратегий Company of Heroes от Relic Entertainment и компании SEGA. Проект дает возможность сыграть в масштабную однопользовательскую кампанию с механикой тактической паузы и многопользовательскими сражениями в форматах от 1v1 до 4v4.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Mr.Pidobir

Настолько хороша игра что в третью часть играет меньше игроков чем во вторую, зато магазинчик со скинами не забыли.

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