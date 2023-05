Разработчики Conan Exiles представили новый сезон с дорожной картой контента ©

В то время как Conan Exiles: Age of Sorcery подходит к концу, Funcom представили Age of War, следующий сезон бесплатных обновлений контента и платных косметических предметов, которые появятся в игре 22 июня.

Древняя империя, вооруженная сталью, а не колдовством, марширует по Землям Изгнанников, жаждущая золота. Повествование Age of War охватывает полномасштабное военное вторжение в Земли Изгнанников через три крупных обновления, каждое из которых сопровождается боевым пропуском, переполненным косметическими предметами.

Менее чем за год Age of Sorcery добавила огромное количество нового бесплатного контента в трех основных обновлениях, включая систему колдовства, реконструкцию зданий, серьёзное изменение атрибутов, новые встречи, формирование големов, новых персонажей и истории, а также огромную систему путешествий. Теперь, с дорожной картой Age of War, взгляните на то, что будет дальше.

В Age of War — Chapter One собирайте сокровища со всех земель и размещайте их в личном хранилище, а затем создайте и настройте собственную эмблему клана, чтобы отображать ее на знаменах и щитах.

После Age of War — Chapter One в Conan Exiles появятся важные дополнения, такие как улучшенные и расширенные чистки, набор наемников и модернизированный вражеский ИИ, кульминацией которых, наконец, станет PvE-рейд, в котором игроки наносят ответный удар стигийскому вторжению. Это самые большие функции, которые появятся в Age of War, но есть еще много других работ, которые будут раскрыты позже.

Первая глава Conan Exiles: Age of War выйдет 22 июня на ПК, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One и Xbox Game Pass.