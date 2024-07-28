Sony показала новые трейлеры персонажей онлайн-шутера Concord

Игра выйдет 23 августа 2024 года

PlayStation опубликовала геймплейные трейлеры персонажей онлайн-шутера Concord. Разработчики представили трех бойцов — Тео, Ит-З (в оригинале It-Z) и Джабали.

Тео — элитный солдат и умелый тактик. В бою он часто пользуется гранатами — дымовыми, чтобы скрывать свои передвижения, и кластерными для уничтожения больших групп противника. На вооружении бойца есть пистолет и винтовка, оснащенная тепловизором.

Ловкая и непредсказуемая Ит-З способна телепортироваться — ей достаточно бросить специальную сферу туда, куда героиня хочет переместиться. Также воительница умеет создавать своего двойника для отвлечения внимания, а также подпитывать собственное оружие за счет вражеского.

Наконец, Джабали выполняет роль лекаря. Он умеет насыщать своей энергией особые снаряды. Попадая по союзникам, они восполняют очки здоровья, но врагам наносят урон.

Также Sony представила анимированный ролик со всеми тремя персонажами. В нем Тео, Ит-З и Джабали охотятся за некой важной деталью, но встречают конкурентов.

Concord выйдет 23 августа 2024 года на PC и PlayStation 5. В шутере не будет боевых пропусков — все косметические предметы геймеры получат в процессе игры.

Создатели Concord уже провели два бета-теста — закрытый и открытый. Оба не слишком заинтересовали игроков — показатели онлайна были достаточно низкими. Concord критикуют с самого анонса: геймерам не нравится дизайн персонажей, похожесть проекта на другие франшизы и желание Sony развивать новый шутер, когда можно возродить классические старые, вроде Killzone или Resistance.