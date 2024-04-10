Авторы популярной кооперативной игры Content Warning могут портировать её на консоли

Примерьте на себе роль бесстрашного искателя паранормальных явлений, готового рискнуть всем ради славы на «Страшнотьюбе». В Content Warning вы будете шастать по самым жутким локациям, преодолевая свои страхи и ловя в объектив камеры всё самое пугающее и необъяснимое. Ваша цель проста, но отнюдь не легка: заснять как можно больше паранормальщины до того, как у вас закончится кислород, сядет батарея или, чего доброго, друзья решат, что с них хватит этих потусторонних экспериментов.

Чем более жуткие и популярные ролики вы будете выкладывать, тем больше дохода от рекламы станет получать ваша бесстрашная команда охотников за привидениями. А это значит, что у вас появится возможность вкладывать заработанные средства в покупку более совершенного оборудования и экипировки. Хотите повысить качество съёмки, чтобы ваши видео смотрелись ещё более реалистично и пугающе? Или, может быть, предпочтёте инвестировать в снаряжение, которое повысит шансы на выживание в самых экстремальных условиях? Выбор за вами, но помните — от ваших решений будет зависеть не только успех канала, но и благополучие всей команды.

И какое же приключение без верных товарищей? В Content Warning вы сможете объединиться с друзьями в группу от двух до четырёх человек и вместе отправиться навстречу неизведанному в зловещие локации «Старого мира». А чтобы ваша команда выглядела по-настоящему уникально и узнаваемо, в игре предусмотрен удобный редактор персонажей, позволяющий до мелочей кастомизировать внешность каждого участника безумной экспедиции.

После каждого напряжённого забега вы сможете расслабиться в уютной обстановке и посмотреть отснятый материал.