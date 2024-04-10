Авторы популярной кооперативной игры Content Warning могут портировать её на консоли

В начале апреля на ПК вышел новый кооперативный хоррор Content Warning. Несмотря на знакомую формулу игрового процесса и упрощенное визуальное оформление, проект стал настоящим хитом в Steam. Пиковая активность игры достигла более 200 тысяч игроков, что позволило разработчикам "Content Warning" задуматься о портировании игры на консоли.
Авторы инди-хита заявили, что на данный момент у них нет четких планов по релизу Content Warning на PS5 и Xbox Series X/S. Разработчики призвали пользователей не верить спекуляциям и слухам, распространявшимся о якобы консольном релизе уже этим летом.
Как сообщается, команда действительно заинтересована в версии Content Warning для современного поколения консолей. Кроме того, они видят достаточно высокий спрос на это среди игроков. К сожалению, релиз хоррора на PS5 и Xbox Series X/S придется подождать. По словам разработчиков, портирование игры займет некоторое время из-за технических ограничений.
На данный момент авторы Content Warning сосредоточены на улучшении ПК-версии игры. Перед выпуском игры на консоли они хотят внести важные исправления и добавить новый контент.
Да ну шляпа полная!!!!!!!!!!!!!