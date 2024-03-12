Состоялся релиз Contra: Operation Galuga на консолях и ПК

Konami Digital Entertainment и WayForward сегодня объявили, что Contra: Operation Galuga, новая часть новаторской франшизы Contra, теперь доступна в цифровом виде на Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S и ПК в Steam. Эпический трейлер запуска, демонстрирующий беспощадное действие игры, можно увидеть ниже:
Перезагруженное, переосмысленное, возрожденное обновление революционной аркадной игры Contra для NES 1980-х годов. Contra: Operation Galuga переносит игроков на архипелаг Галуга, где они возьмут под свой контроль элитных коммандос Контра Билла Райзера и Лэнса Бина (а также других вояк) для борьбы с потусторонней террористической группировкой «Красный сокол». Используя ассортимент культового оружия игроки будут бегать, прыгать и стрелять сквозь горящие джунгли, холодные горы, гротескное логово инопланетян и многое другое.
Игровой процесс обновлен в соответствии с современной эпохой благодаря детальной, насыщенной эффектами графике, впечатляющему голосовому составу (в том числе Стиву Блюму в роли Билла Райзера, Алехандро Саабу в роли Лэнса Бина, Анжелите Эсперансе в роли Арианы и Кире Бакленд в роли Люсии) и взрывному саундтреку.
В зеленом торренте уже можно брать. Закрыли продажи? Значит и я не буду покупать, поиграю бесплатно
Лол как будто ты собирался покупать.Пираты вроде тебя постоянно говорят такой бред.
я если говорю сразу не возьму - а скачаю, то говорю сразу- мне скрывать не чего, сверху чувак прав - не хотят продавать, получают дулю, пусть потом не ноют.
Да, я бы купил как не обломался купить Теккен 8 за фулл прайс ибо игра мне нравится и для РФ доступна. Я влил в аккаунт достаточно денег и не тебе называть меня пиратом, бивис
Hard Cops навеки.
В конце жирный намек на ремейк Hard Cops
ничего подобного. там аршинными буквами было написано The Alien Wars, а это прямая отсылка к игре на SNES. персонажей из Hard Corps они чисто ради фансервиса добавили. по сути это вообще другая вселенная.
"Действие игры Hard Corps разворачивается спустя пять лет после событий Contra III: The Alien Wars." с википедии.
Сюжет The Alien Wars приводится по японской версии игры.
Спустя два года, после прошлых столкновений (Super Contra и Contra), в 2636 году пришельцы, потерпевшие поражение от бойцов Contra, начинают полномасштабное вторжение на Землю. Спустя полгода герои прошлых сражений, Билл и Лэнс высаживаются в разрушенном городе, захваченном пришельцами
Что значит другая вселенная?
окей, со вселенной может и облажался, а ты облажался с Hard Corps.
Ну возможно, хотя как раз после The Alien Wars идут события Hard Corps, надеюсь разарбы это подчеркнут. Как минимум.
Конами в адеквате вообще такое в стиме за 36 баксов продавать
"Данный товар недоступен в вашем регионе" , что там на торренте?!?)))
При таком прайсе уж проще взять физическое издание.
но не в вашем доме
мне нравиться нинтендо -запретили юзу- а то что игры на пк выходят также в торренты- они проглядели.
Что?
Вот через подобные проЭкты приятно знакомить современников со своим детством и находить взаимопонимание и общий +.
конечно не полное гoвно, но и не торт. одной лишь фишки с перегрузкой оружия мне не хватило. не хватает эпика, новых ситуаций, развилок, в конце то концов. тут даже уровней с сменой перспективы нет. а еще она коротковата, но гриндволл - моё почтение. я купил 2 навыка за 1к и к концу у меня остался 2к, а один лишь набор ремиксов 5к стоит..
Да контра даже интересная ностальгия но есть но !!! да вы че за 2 хотя бы 6 часа была заплати 2100 сразу лесом в баню :)
Норм,а то г какое то выпускают
А это не г?) Очередной халтурный перевыпуск старых игр от конами
Кажется даже интересным.
Через годик на торренте может и гляну, если оценки хорошие будут.
она уже там.
Релизная версия пофиг.