Симулятор пограничника Contraband Police доберётся до консолей 7 ноября

Contraband Police, причудливая смесь Police Simulator и Papers Please, выходит на PlayStation 5 и Xbox Series X|S 7 ноября. Contraband Police, изначально выпущенная в 2023 году, разошлась тиражом почти 1,5 миллиона копий и имеет «исключительно положительный» рейтинг в Steam.

В Contraband Police вы — пограничник в коммунистической стране 1980-х годов, где процветают коррупция и контрабанда. Вам предстоит проверять документы, багаж и транспортные средства мигрантов, конечно же, выискивая контрабанду. А когда ситуация становится опасной, вас ждут погони, перестрелки и рейды.

Новая консольная версия будет включать в себя все функции и обновления, добавленные в ПК-версию, включая режим «Инспектор», который добавляет 30 улучшений контрольно-пропускных пунктов, 20 новых правил въезда, три типа документов, 10 полицейских званий и ежедневные задания. Кроме того, новый режим «Испытание» позволит вам участвовать в соревновательных событиях, а также получить два новых вида оружия и два новых транспортных средства.