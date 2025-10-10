Control выйдет на iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro

Компания Remedy Entertainment анонсирована версии Control Ultimate Edition для iPhone, iPad, Mac и Apple Vision Pro, которые выйдут в начале 2026 года. Игра, как известно, включает в себя не только основную игру, но и два дополнения.

Скоро вы сможете посетить Старейший дом на iPhone, iPad, Apple Vision Pro и Mac. «Вы сможете играть с помощью контроллера или погрузиться в мир игры, используя сенсорное управление. Вы откроете для себя совершенно новый мир, когда Control выйдет на этих платформах в начале 2026 года.

Продав более пяти миллионов копий на сегодняшний день, Control Remedy стремится к дальнейшему расширению своей франшизы, хотя подобные переносы на iOS пока не увенчались успехом.

Тем временем продолжается работа над Control 2, о которой Remedy пока ничего не рассказала.