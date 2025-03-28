Экшен Control стал доступен на Mac

Финская студия Remedy Entertainment больше всего известна благодаря серии Max Payne, Alan Wake а также Control. В этой игре умело сочетаются шутерная механика Max Payne, потустороннее повествование Alan Wake и основанный на физике геймплей Quantum Break. Игра неоднократно переиздавалась и получала обновления, что доказывает ее высокую популярность. И вот наконец она появилась на компьютерах Mac от Apple.

По словам Apple, Control Ultimate Edition оптимизировали для компьютеров Mac. В игре будет хорошая производительность, точный геймплей, поддержка HDR и MetalFX Upscaling. Кроме того, на Mac с чипами M3 и M4 будет поддерживаться аппаратное ускорение трассировки лучей.

И хотя Control Ultimate Edition, по общему признанию, является более старой игрой, это отличный выбор для Mac.