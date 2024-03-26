Remedy поделилась подробностями спин-оффа Control

В рамках последнего финансового отчета Remedy раскрыла детали Codename Condor — многопользовательского спин-оффа Control. Геймеры выступят в роли рядовых сотрудников Федерального бюро контроля, запертых в стенах мистического Старейшего дома.

Игроки будут вынуждены выживать, сталкиваясь с трудностями и разнообразными врагами. Чтобы спастись, им нужно будет полагаться друг на друга и умело использовать имеющееся снаряжение.

Codename Condor не станет бесплатной: ее планируют продавать по низкой начальной цене. Доход Remedy хочет обеспечить в долгосрочной перспективе: за счет «обновлений, расширений и, возможно, микротранзакций».

Codename Condor анонсировали в 2021 году. В октябре 2023-го Remedy сообщила, что готова перейти к ее производству. Дата релиза до сих пор неизвестна. Игру выпустят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, в ней будет вид от первого лица.

Проект разрабатывают на движке Northlight. Бюджет — €25 млн. Кто выступит издателем, не сообщается: в феврале 2024-го Remedy выкупила права на франшизу Control у 505 Games.