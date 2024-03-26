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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
7.8 1 619 оценок

Remedy поделилась подробностями спин-оффа Control

Simple Jack
Новости

В рамках последнего финансового отчета Remedy раскрыла детали Codename Condor — многопользовательского спин-оффа Control. Геймеры выступят в роли рядовых сотрудников Федерального бюро контроля, запертых в стенах мистического Старейшего дома.

Игроки будут вынуждены выживать, сталкиваясь с трудностями и разнообразными врагами. Чтобы спастись, им нужно будет полагаться друг на друга и умело использовать имеющееся снаряжение.

Codename Condor не станет бесплатной: ее планируют продавать по низкой начальной цене. Доход Remedy хочет обеспечить в долгосрочной перспективе: за счет «обновлений, расширений и, возможно, микротранзакций».

Codename Condor анонсировали в 2021 году. В октябре 2023-го Remedy сообщила, что готова перейти к ее производству. Дата релиза до сих пор неизвестна. Игру выпустят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, в ней будет вид от первого лица.

Проект разрабатывают на движке Northlight. Бюджет — €25 млн. Кто выступит издателем, не сообщается: в феврале 2024-го Remedy выкупила права на франшизу Control у 505 Games.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Аристов--Черный
многопользовательского спин-оффа

Дальше уже не стал читать.

1
Megido

а кто-то спрашивал тебя, как и до куда ты читал, раз ты решил написать этот коммент?

1
Floww

возможно единственная мультиплеерная игра (кроме пионера) в которую я буду играть)

0
dexxxx123

игра и так то была не очень... А тут ещё мультиплеер

-1
Megido

ну тебе не очень, другим очень. не суди по себе. ты не мерило всего в мире

1
Artorias13

Вау. Игра было Очень. А теперь еще и мультиплеер.

1