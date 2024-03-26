Remedy поделилась подробностями спин-оффа Control

В рамках последнего финансового отчета Remedy раскрыла детали Codename Condor — многопользовательского спин-оффа Control. Геймеры выступят в роли рядовых сотрудников Федерального бюро контроля, запертых в стенах мистического Старейшего дома.
Игроки будут вынуждены выживать, сталкиваясь с трудностями и разнообразными врагами. Чтобы спастись, им нужно будет полагаться друг на друга и умело использовать имеющееся снаряжение.
Codename Condor не станет бесплатной: ее планируют продавать по низкой начальной цене. Доход Remedy хочет обеспечить в долгосрочной перспективе: за счет «обновлений, расширений и, возможно, микротранзакций».
Codename Condor анонсировали в 2021 году. В октябре 2023-го Remedy сообщила, что готова перейти к ее производству. Дата релиза до сих пор неизвестна. Игру выпустят на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. По слухам, в ней будет вид от первого лица.
Проект разрабатывают на движке Northlight. Бюджет — €25 млн. Кто выступит издателем, не сообщается: в феврале 2024-го Remedy выкупила права на франшизу Control у 505 Games.
Дальше уже не стал читать.
а кто-то спрашивал тебя, как и до куда ты читал, раз ты решил написать этот коммент?
возможно единственная мультиплеерная игра (кроме пионера) в которую я буду играть)
игра и так то была не очень... А тут ещё мультиплеер
ну тебе не очень, другим очень. не суди по себе. ты не мерило всего в мире
Вау. Игра было Очень. А теперь еще и мультиплеер.