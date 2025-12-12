Опубликованы скриншоты Control Resonant - игру не переведут на русский язык

Информация появилась вскоре после анонса на TGA 2025
В Steam появилась страница анонсированной на The Game Awards 2025 предстоящей игры Remedy Entertainment — Control Resonant. Там можно увидеть скриншоты, на многих из которых запечатлен главный герой, сражающийся с врагами.
Также опубликована дополнительная информация о новинке. Ее не переведут на русский язык — при этом в РФ страница пока доступна.
Resonant — сиквел Control, где главным героем станет Дилан Фейден, брат протагонистки первой части. Долгие годы он был заточен в стенах Федерального бюро контроля (ФБК), пока надзиратели не поручили ему задание.
Герою нужно будет противостоять таинственной космической сущности, искажающей фундаментальные законы нашей реальности. Угроза охватила Манхэттен, а парень должен ее победить — с помощью обретенных способностей и ярости Аберранта, уникального оружия, способного менять форму.
Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы еще не открыли, но добавить в список желаемого игру уже можно.
В первый раз что ли?
Зелёный магазин наше всьо!
переводчики наше всё. а магазин это уже кому как нравится. без перевода она трижды нах*р не упала
Энтузиасты переведут если что на Русский язык
Ничего страшного, через пару дней после релиза неравнодушные граждане переведут шизофазию Сэма Лейка.
Скоро все разрабы просекут, что не нужно тратиться на локализацию русского. Все переведут и локализуют сами. И продажи будут, топ3 продаж по регионам.
разработчики в стиме ответили что это не все поддерживаемые языки, будут ещë
Ну и нахер, выкатили этот кал вместо давно обещаного ремейка Макса Пейна. Помните Алан Воук 2? Понравилось? Хорошая Игра? Пофиг. В финансовом плане это провал. Надеюсь Контрол 2 будет финальным гвоздём раз Лейк не хочет свои обещания выполнять
Алан Воук 2 - провалилась - все хайпили но на деле, она провалилась
Лично я жду больше Контрол 2. Над Максом работа продолжается, возможно, в 2027 году выйдет.
это ты провалился
А это очердная скучная гонямба от Сэма Лейка, да пусть хоть вообще не выходит.
ФБК - фонд по борьбе с коррупцией😄
Японский будет? Если да, то супер))
Будет только 2 языка эта нацискийукраинский язык и свободный Английский язык, вот какие будут языки 🤣
Правильно не переводите новинки да и вообще игры, делайте их все только на Английском Языке, а переводом игр пусть это делает ИИ ибо накуя его тогда создавали, если не для перевода игр на другие языки аа?