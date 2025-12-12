Опубликованы скриншоты Control Resonant - игру не переведут на русский язык

Информация появилась вскоре после анонса на TGA 2025

В Steam появилась страница анонсированной на The Game Awards 2025 предстоящей игры Remedy Entertainment — Control Resonant. Там можно увидеть скриншоты, на многих из которых запечатлен главный герой, сражающийся с врагами.

Также опубликована дополнительная информация о новинке. Ее не переведут на русский язык — при этом в РФ страница пока доступна.

Resonant — сиквел Control, где главным героем станет Дилан Фейден, брат протагонистки первой части. Долгие годы он был заточен в стенах Федерального бюро контроля (ФБК), пока надзиратели не поручили ему задание.

Герою нужно будет противостоять таинственной космической сущности, искажающей фундаментальные законы нашей реальности. Угроза охватила Манхэттен, а парень должен ее победить — с помощью обретенных способностей и ярости Аберранта, уникального оружия, способного менять форму.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы еще не открыли, но добавить в список желаемого игру уже можно.