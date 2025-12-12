ЧАТ ИГРЫ
Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 140 оценок

Опубликованы скриншоты Control Resonant - игру не переведут на русский язык

Simple Jack Simple Jack

Информация появилась вскоре после анонса на TGA 2025

В Steam появилась страница анонсированной на The Game Awards 2025 предстоящей игры Remedy Entertainment — Control Resonant. Там можно увидеть скриншоты, на многих из которых запечатлен главный герой, сражающийся с врагами.

+ ещё 2 картинки

Также опубликована дополнительная информация о новинке. Ее не переведут на русский язык — при этом в РФ страница пока доступна.

Resonant — сиквел Control, где главным героем станет Дилан Фейден, брат протагонистки первой части. Долгие годы он был заточен в стенах Федерального бюро контроля (ФБК), пока надзиратели не поручили ему задание.

Герою нужно будет противостоять таинственной космической сущности, искажающей фундаментальные законы нашей реальности. Угроза охватила Манхэттен, а парень должен ее победить — с помощью обретенных способностей и ярости Аберранта, уникального оружия, способного менять форму.

Control Resonant выйдет в 2026 году на ПК (Steam, EGS), PS5 и Xbox Series X|S. Предзаказы еще не открыли, но добавить в список желаемого игру уже можно.

Комментарии:  21
malars0

В первый раз что ли?

yupi90

Зелёный магазин наше всьо!

malars0 yupi90

переводчики наше всё. а магазин это уже кому как нравится. без перевода она трижды нах*р не упала

Олег Шандер

Энтузиасты переведут если что на Русский язык

Krystyn

Ничего страшного, через пару дней после релиза неравнодушные граждане переведут шизофазию Сэма Лейка.

Александр Гоголев

Скоро все разрабы просекут, что не нужно тратиться на локализацию русского. Все переведут и локализуют сами. И продажи будут, топ3 продаж по регионам.

Кеша Карманов

разработчики в стиме ответили что это не все поддерживаемые языки, будут ещë

Grazy__Rock

Ну и нахер, выкатили этот кал вместо давно обещаного ремейка Макса Пейна. Помните Алан Воук 2? Понравилось? Хорошая Игра? Пофиг. В финансовом плане это провал. Надеюсь Контрол 2 будет финальным гвоздём раз Лейк не хочет свои обещания выполнять

jax baron

Алан Воук 2 - провалилась - все хайпили но на деле, она провалилась

DmitriyKats

Лично я жду больше Контрол 2. Над Максом работа продолжается, возможно, в 2027 году выйдет.

VengelBryde jax baron

это ты провалился

borsic

А это очердная скучная гонямба от Сэма Лейка, да пусть хоть вообще не выходит.

HellowRainbow

ФБК - фонд по борьбе с коррупцией😄

Neko-Aheron

Японский будет? Если да, то супер))

UnwaveringGlenn

Будет только 2 языка эта нацискийукраинский язык и свободный Английский язык, вот какие будут языки 🤣

UnwaveringGlenn

Правильно не переводите новинки да и вообще игры, делайте их все только на Английском Языке, а переводом игр пусть это делает ИИ ибо накуя его тогда создавали, если не для перевода игр на другие языки аа?

