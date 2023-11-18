О том, что Control 2 является одним из текущих проектов компании Remedy Entertainment, известно уже давно, но до сих пор не было прямой информации о том, находится ли он в активной разработке, что, похоже, подтвердил один из разработчиков.
Некоторая информация о ситуации поступила с финансовой конференции Remedy, на которой были подведены итоги квартала финансового года, однако, что касается Control 2, то там было лишь туманное упоминание о размерах бюджета проекта.
Новая информация поступила от Леонида Степанова, который в своем новом посте на сайте X сообщил, что он закончил работу над Alan Wake 2 и поэтому перешел к разработке Control 2.
Это, по сути, первое подтверждение того, что новая глава перешла на стадию разработки, поскольку до сих пор считалось, что она еще находится на стадии концепта. Однако делать какие-либо выводы пока рано: несмотря на слова о "разработке", не исключено, что Control 2 все еще находится на стадии предпроизводства, поскольку Remedy одновременно работает и над другими проектами.
Это и проект под названием Condor, и ремейки Max Payne, и то, что раньше называлось Vanguard, а теперь стало Kestrel и больше не является free-to-play.
Будет такой же унылой и кривой, как Анал Ваке 2? ГГ кстати снова перекрасят?
не ной а лучше вернись в палату лекарства принять забываешь
Не ну в Control хотя бы гемйплей был (хотя я её всё равно забросил) в отличии от унылого,скучного кинца с пазлами для дебилов и полным отсутствием оптимизации.
"Похоже, что Control 2 уже находится в активной разработке"
Первая часть, имхо, была крайне нудным и феерически не интересным, с раздутым маркетинговым бюджетом проектом, такое впечатление, что Remedy разучились делать настоящие интересные игры и просто осваивают выделенные на тот или иной проект деньги, боясь выйти из накатанной колеи, трендов и всего того, что благосклонно принимает сегодняшний идеальный потребитель, даже не пытаясь сделать действительно что-то новое, как это у них получилось с первой частью Max Payne и отчасти с первым Alan Wake (во второй пока не играл, доберусь позже, а посему без комментариев). Оно конечно понятно, деньги и все отношения с ними связанные, никто не отменял, но как же я устал от однотипных клонов одних и тех же игр, относится не только к Remedy, но и к любой производственной площадке, которые занимаются производством ААА мусора. Новость о второй части воспринимается, имхо, как понимание очередной неизбежности и это разочаровывает. Подобные проекты, много маркетинга – мало настоящей интересной игры, имхо, заставляют все чаще пропускать очередной ААА мусор и обращать внимание на инди игры.
По-моему, Контрол - это лучшее, что делали Ремеди, даже с учётом Алана 2.
Жду в открытом пространстве следующую часть.Беготня по этажам и помещениям туда сюда, конкретно мозг вынесла.
Шведские страсти. Судя по Алану Вейку - ох боятся они автостопщика. И правильно делают, ха-ха-ха, - гомерический смех, с ледорубом в правой руке. Control конечно любопытная игра, ждём второй части.