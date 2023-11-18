"Похоже, что Control 2 уже находится в активной разработке"

О том, что Control 2 является одним из текущих проектов компании Remedy Entertainment, известно уже давно, но до сих пор не было прямой информации о том, находится ли он в активной разработке, что, похоже, подтвердил один из разработчиков.

Некоторая информация о ситуации поступила с финансовой конференции Remedy, на которой были подведены итоги квартала финансового года, однако, что касается Control 2, то там было лишь туманное упоминание о размерах бюджета проекта.

Новая информация поступила от Леонида Степанова, который в своем новом посте на сайте X сообщил, что он закончил работу над Alan Wake 2 и поэтому перешел к разработке Control 2.

Это, по сути, первое подтверждение того, что новая глава перешла на стадию разработки, поскольку до сих пор считалось, что она еще находится на стадии концепта. Однако делать какие-либо выводы пока рано: несмотря на слова о "разработке", не исключено, что Control 2 все еще находится на стадии предпроизводства, поскольку Remedy одновременно работает и над другими проектами.

Это и проект под названием Condor, и ремейки Max Payne, и то, что раньше называлось Vanguard, а теперь стало Kestrel и больше не является free-to-play.