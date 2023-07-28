Состоялся анонс Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard!

Компания Vertigo Gaming анонсировала игру Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard!, переосмысленную версию оригинальной игры Cook, Serve, Delicious! для неуказанных консолей и PC (Steam). Выход игры запланирован на 2024 год.
Кроме того, компания Vertigo Gaming объявила, что осенью этого года выпустит оригинальную игру Cook, Serve, Delicious! для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Switch.
В честь десятилетнего юбилея мы решили вернуться к игре, с которой все началось. Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard! добавляет совершенно новую обновленную кампанию, в которой вы пройдете путь от ресторана с нулевой звездой до пятизвездочного заведения мирового класса!
Ключевые особенности
- Абсолютно новая кампания, включающая в себя совершенно новые письма и сюжетные элементы, чтобы связать ее с событиями Cook, Serve, Delicious! 2!!! и Cook, Serve, Delicious! 3?!
- Новый режим: Режим набора текста подвергает испытанию ваши навыки печатания, когда вы набираете каждый ингредиент в минуту, набирая его в новом бешеном режиме игры Cook, Serve, Delicious!
- Сбалансированные сложности - от "Охлаждения" до "Экстрима"!
- Новые иллюстрации и расширенная музыка от оригинального композитора Джонатана Гира.
- Все 30 классических блюд возвращаются с новыми рецептами и ингредиентами, а также десять совершенно новых блюд.
- Классический локальный кооперативный режим "Шеф-повар/экспедитор".
- Новые побочные задания и сюрпризы в кампании!
- Совершенно новая кодовая база с частотой 60 кадров в секунду.