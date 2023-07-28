Состоялся анонс Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard! ©

Компания Vertigo Gaming анонсировала игру Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard!, переосмысленную версию оригинальной игры Cook, Serve, Delicious! для неуказанных консолей и PC (Steam). Выход игры запланирован на 2024 год.

Кроме того, компания Vertigo Gaming объявила, что осенью этого года выпустит оригинальную игру Cook, Serve, Delicious! для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

В честь десятилетнего юбилея мы решили вернуться к игре, с которой все началось. Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard! добавляет совершенно новую обновленную кампанию, в которой вы пройдете путь от ресторана с нулевой звездой до пятизвездочного заведения мирового класса!

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