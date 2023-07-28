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Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard! 09.10.2012
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Состоялся анонс Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard!

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butcher69
Новости

Компания Vertigo Gaming анонсировала игру Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard!, переосмысленную версию оригинальной игры Cook, Serve, Delicious! для неуказанных консолей и PC (Steam). Выход игры запланирован на 2024 год.

Кроме того, компания Vertigo Gaming объявила, что осенью этого года выпустит оригинальную игру Cook, Serve, Delicious! для PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Switch.

В честь десятилетнего юбилея мы решили вернуться к игре, с которой все началось. Cook, Serve, Delicious: Re-Mustard! добавляет совершенно новую обновленную кампанию, в которой вы пройдете путь от ресторана с нулевой звездой до пятизвездочного заведения мирового класса!

Ключевые особенности

  • Абсолютно новая кампания, включающая в себя совершенно новые письма и сюжетные элементы, чтобы связать ее с событиями Cook, Serve, Delicious! 2!!! и Cook, Serve, Delicious! 3?!
  • Новый режим: Режим набора текста подвергает испытанию ваши навыки печатания, когда вы набираете каждый ингредиент в минуту, набирая его в новом бешеном режиме игры Cook, Serve, Delicious!
  • Сбалансированные сложности - от "Охлаждения" до "Экстрима"!
  • Новые иллюстрации и расширенная музыка от оригинального композитора Джонатана Гира.
  • Все 30 классических блюд возвращаются с новыми рецептами и ингредиентами, а также десять совершенно новых блюд.
  • Классический локальный кооперативный режим "Шеф-повар/экспедитор".
  • Новые побочные задания и сюрпризы в кампании!
  • Совершенно новая кодовая база с частотой 60 кадров в секунду.
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