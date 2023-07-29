Представлен сюжетный трейлер файтинга Coreupt ©

Сегодня разработчик грядущего файтинга Coreupt представил сюжетный режим с совершенно новым трейлером. Трейлер демонстрирует повествование игры, выполненное в очаровательном и довольно подходящем стиле комиксов, а также дуэль между двумя персонажами игры, Уинри и Гатлингом.

Стоит отметить, что игра, которую можно добавить в список желаний в Steam (консольные версии также планируются), будет доступна в демоверсии на EVO 2023 в Лас-Вегасе с 3 по 6 августа. Помимо Уинри и Гатлинга, будут представлены еще два персонажа. доступны для игры, Баретта и Дестрой.