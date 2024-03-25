Создатели инди-файтинга Coreupt представили новый геймплейный трейлер

Разработчики инди-файтинга Coreupt выпустил очередной трейлер, представляющий трех персонажей, которые ранее не были широко представлены в действии.
В частности, мы видим Вульфа, Вектора и Револьвера, а также некоторых персонажей, которые были показаны в предыдущих трейлерах.
Трейлер полностью сфокусирован на геймплее, так что вы можете увидеть примеры движений персонажей, находящихся в центре внимания.
Разработчик описывает геймплей как "яркий и захватывающий файтинг" с "молниеносными, высокооктановыми сражениями, которые бросают вызов законам физики".
Игру уже можно добавить в список желаний в Steam, а ее выход запланирован на 2024 год. Кроме ПК, планируется также выпуск версий для Xbox Series X|S и PlayStation 5.
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