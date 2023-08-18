Состоялся релиз стильного приключения The Cosmic Wheel Sisterhood от создателей The Red Strings Club ©

Компания Devolver Digital объявила о том, что разработанная Deconstructeam приключенческая игра The Cosmic Wheel Sisterhood уже доступна на Nintendo Switch и на ПК через Steam. Покупатели могут воспользоваться 10% скидкой, действующей до 23 августа 2023 года на обеих платформах. В Steam также доступна демоверсия.

Кроме того, в Steam доступно издание Deluxe Edition с цифровым артбуком и саундтреком.

Новая игра, разработанная создателями The Red Strings Club, "исследует темы идентичности, сообщества и личной ответственности", поскольку игроки становятся свидетелями истории ведьмы Фортуны, которая находится в изгнании уже два столетия. Она заключает некий договор с запретным существом, чтобы вернуть себе свободу, что в итоге приводит к "политическому заговору, который определит судьбу общества космических ведьм".

Игроки могут рассчитывать на презентацию, созданную вручную, а также на использование карт типа Таро и гадания, чтобы узнать прошлое и будущее новых ведьм, которых встретит Фортуна. Кроме того, в игре будет разветвленная сюжетная линия и более трех часов оригинальной музыки.

Игра была тепло встречена, и в данный момент имеет 96% положительных отзывов от пользователей.