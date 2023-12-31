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Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 3 779 оценок

Сегодня официально последний день поддержки CS:GO

Simple Jack
Новости

С 1 января 2024 года Valve прекратит поддержку CS:GO.

Ранее игрокам при заходе в Counter-Strike: Global Offensive через официальный клиент Steam игрокам высвечивалось уведомление о том, что Valve перестанут поддерживать игру с 1 января 2024 года.

Однако разработчики утверждают, что в игру всё ещё можно будет зайти. Valve также отметила, что речь идёт о поддержке и выпуске обновлений, который перестанут выходить.

Напомним, что профессиональный игрок Каспер cadiaN Мёллер занял 18 строчку в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии портала HLTV. Его средний рейтинг составил 1,09.

Ранее бывший профессиональный игрок Никола Lobanjica Мижоманович в рамках видео на YouTube-канале составил свой рейтинг лучших киберспортсменов на про-сцене CS2.

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-4
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
temptation23

Напомним, что профессиональный игрок Каспер cadiaN Мёллер занял 18 строчку в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии портала HLTV. Его средний рейтинг составил 1,09.

это к чему вообще тут? а 24 место кто занял?

6
StarDNikolaevich

Я, если честно, тоже этим же вопросом задаюсь.

1
nodas

Ну надо же на скорость работать, вот и копируют что попало

0
Real Slim Shady

Ну давно пора в мусорку выкидывать её, а переходить на нормальную версию CS2.

-2
Комментарий удален
Real Slim Shady Gazila16

от CS Go только скины перенесли

0