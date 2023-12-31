Сегодня официально последний день поддержки CS:GO

С 1 января 2024 года Valve прекратит поддержку CS:GO.

Ранее игрокам при заходе в Counter-Strike: Global Offensive через официальный клиент Steam игрокам высвечивалось уведомление о том, что Valve перестанут поддерживать игру с 1 января 2024 года.

Однако разработчики утверждают, что в игру всё ещё можно будет зайти. Valve также отметила, что речь идёт о поддержке и выпуске обновлений, который перестанут выходить.

Напомним, что профессиональный игрок Каспер cadiaN Мёллер занял 18 строчку в рейтинге лучших игроков 2023 года по версии портала HLTV. Его средний рейтинг составил 1,09.

Ранее бывший профессиональный игрок Никола Lobanjica Мижоманович в рамках видео на YouTube-канале составил свой рейтинг лучших киберспортсменов на про-сцене CS2.