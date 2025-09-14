Counter-Strike 2 переживает чистку: Valve неожиданно обрушилась на читеров

В Counter-Strike 2 началась самая масштабная зачистка за всё время существования игры. Система VAC Live после незаметного ночного обновления с 12 на 13 сентября фактически парализовала работу большинства популярных читов, включая даже продвинутые решения через DMA-карты, которые считались практически неуловимыми.

Сообщества читеров охватил хаос: форумы и Telegram-каналы переполнены жалобами на массовые баны и отмену матчей. Администраторы некоторых сервисов поспешили предупредить своих пользователей — «не загружать читы вообще», пока ситуация не прояснится.

Под раздачу попали не только откровенные читеры, но и осторожные скрытные игроки, а также целые фермы по добыче кейсов, что вызвало особое ликование среди честных пользователей.

В соцсетях реакция однозначная — Valve наконец-то нанесла удар, которого ждали с самого выхода CS2. Судя по обсуждениям, VACNet и VAC Live впервые показали эффективность, и сообщество ощущает редкий баланс сил: теперь преимущество не у читеров.

Останется ли перевес за Valve надолго, сказать сложно, но пока что CS2 переживает, пожалуй, самый чистый период за последние месяцы.