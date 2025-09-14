Counter-Strike 2 переживает чистку: Valve неожиданно обрушилась на читеров

В Counter-Strike 2 началась самая масштабная зачистка за всё время существования игры. Система VAC Live после незаметного ночного обновления с 12 на 13 сентября фактически парализовала работу большинства популярных читов, включая даже продвинутые решения через DMA-карты, которые считались практически неуловимыми.
Сообщества читеров охватил хаос: форумы и Telegram-каналы переполнены жалобами на массовые баны и отмену матчей. Администраторы некоторых сервисов поспешили предупредить своих пользователей — «не загружать читы вообще», пока ситуация не прояснится.
Под раздачу попали не только откровенные читеры, но и осторожные скрытные игроки, а также целые фермы по добыче кейсов, что вызвало особое ликование среди честных пользователей.
В соцсетях реакция однозначная — Valve наконец-то нанесла удар, которого ждали с самого выхода CS2. Судя по обсуждениям, VACNet и VAC Live впервые показали эффективность, и сообщество ощущает редкий баланс сил: теперь преимущество не у читеров.
Останется ли перевес за Valve надолго, сказать сложно, но пока что CS2 переживает, пожалуй, самый чистый период за последние месяцы.
Хорошая новость. Совсем обнаглели читерасы
Свежо предание да верится с трудом. На кс 2 можно ставить крест. Медленное развитие, мало карт, нет инноваций в плане вооружения, читеры, вырвиглазная графика и т.д
на шахматах\картах можно ставить крест. Медленное развитие, мало карт, нет инноваций в плане вооружения, читеры, вырвиглазная графика и т.д )))))
Шо значит нет развития в шахматах, а такое слабо ?
Все перечисленное тобой как "минус" игры, как раз и удерживает большинство комьюнити, а еще скины и возможность подфармить на другие игры к примеру, последнее это кстати сильная киллерфича в сравнение с теми же кАлофдютями и другими играми подобного жанра и не только, которые обновляются лишь бы только вытянуть последние кровные из кАлоеда, что бы он занес их на какого нибудь очередного клоун-скина в магазине предметов, а потом на следующий год все это превращается буквально в тыкву, потому что выходит очередная порция кАла с меняющейся циферкой в названии.
Много играл WZ первую, очень ее полюбил, купил MW19, но с каждым последующим годом ощущал себя коровой на дойне и забросил все это окончательно, когда мр*зи из активижин убили первую WZ, с тех пор больше ни копейки им не заносил и никогда больше не занесу.
КС всегда была для консервативных игроков, такой и остается по сей день. Да, иногда хочется больше разнообразия в виде тех же карт в актуальном пуле, не спорю, но в целом сойдет, мешали только читеры, даже очень, теперь им дональд пушок на лице немного сбрил, надеюсь этим все не закончится, хотя и так уже игра значительно очистилась, не полностью конечно, но в разы лучше чем было раньше, видно по тому же ДМ и премьере :D
Хз, только сегодня была катка, где челы префом без шансов сносили нас. Ну и по классике они отдали несколько раундов, чтобы не палиться уж совсем, но палевные моменты все равно были. Да и в новостях я чет не особо встречал случаи банов.
премиум решает проблему на 99% , сам отыграл в прошлом месяце около 60 каток в рейтинг что бы получить медаль, до этого в обычный соревновательный режим отыграл каток 30 и суммарно за эти катки встретил 1-2 читеров, за то меня самого читеров называли в каждой 3 катке, но у меня кд 1.02 , не особо высокий. но достаточно для сомнений)
Так VAC Live работает или делает вид что работает? // Василий Колтун
Это чё, можно возвращаться играть?.. Сегодня заценим, а то любители ставить хэдшоты с разворота в 180 градусов через пол карты напрягали раньше.
Странно, а мне казалось что Valve забила что на CS2 что на Dota 2, что на их новый ДедЛок. Сделав их них пасивных доход с минимальными затратами на их поддержание. А тут, чёт казни какие-то в CS2 неожиданно стали происходить. С чего вдруг сейчас подхватились? Им сообщество о проблеме давно говорит, в таблице лидеров сидят супермены с рентген зрением. Почти вся аудитория перешла с офф серверов на стороние....
Хотя я полгода уже не играю в них, по этому утверждать что-то конкретное не буду. Лишь указал на проблему присущая на тот период.
нада заделать специальную читерную прослойку вулкан для линукс которя будет отрисоввать все текстурки полупрозрачными для радачи хедшотав через стены!
Да не столько читеры волновали , сколько сам подбор , 3-4 к против 12 - 13 это бред полный при онлайне 1млн + игроков , система у них эта явно не настроена нормально ....
Все равно не вернусь в эту помойку
Брехня, первый заход 12 убийств 78 смертей, второй 8 убийств 26 смертей. Играют по принципу мгновенный разворот с дистанции в пол карты, приседают и хэдшот. Новость фигня.