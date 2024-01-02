Counter-Strike 2 улучшил онлайн в декабре, но до собственного рекорда нужно еще полмиллиона игроков

Среднее количество игроков на серверах онлайн-шутера Counter-Strike 2 по итогам декабря 2023 года выросло на 7,78% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 770 тысяч игроков одновременно. Соответствующие данные опубликовал статистический портал Steam Charts.
Пик онлайна достиг отметки в 1 248 217 человек. Но это более чем на 500 тысяч меньше, чем собственный рекорд CS2, который был установлен в мае 2023 года.
Также следует отметить, что в октябре и ноябре прошлого года шутер от Valve показывал стремительный отток аудитории - сначала дисциплина потеряла почти 19% игроков за месяц, а затем - еще почти 10%. В декабре рост составил более 50 тысяч геймеров. Положительный тренд сохраняется и в начале января.
Ранее многие профессиональные игроки критиковали состояние CS2. Игра стала доступна в рамках закрытого бета-тестирования весной, а официальный релиз состоялся 27 сентября 2023 года. Многие считали, что разработчики поторопились - в шутере осталось слишком много багов, которые с тех пор регулярно исправлялись разработчиками.
Как все режимы вернут и операцию выкатят, так народ и подвалит, хз сколько они еще тянуть будут с этим…