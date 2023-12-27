Игроки нашли "легальный чит" для CS2 в NVIDIA GeForce Experience

В Counter-Strike 2 обнаружили «легальный чит», который можно активировать через настройки видеокарт NVIDIA. При включении определенных фильтров в GeForce Experience можно увидеть силуэты противников сквозь дымовую завесу и получить за счет этого преимущество.
В Dexerto считают, что авторы CS2 предоставили NVIDIA доступ к обработке текстур: возможно, для адаптации драйверов. Пока неизвестно, будет ли Valve блокировать пользователей за использование этого «чита».
В октябре в Counter-Strike 2 начали банить игроков за слишком быстрые движения мышкой. Выяснилось, что система VAC Live может воспринимать их как поведение бота.
Понапихают в нынешние драйверы всякие фильтры и антилаги, а потом баны прилетают)
Это не то чтобы дрова, а просто фильтры для игр
Чит конечно такое себе
Не так давно тоже самое было в вантандер, улитки вроде как в итоге это починили.
Следующая новость - игроков забанили, какой ужас! никто не мог предположить легальный чит в NVIDIA. Современные новости напоминают диалогов двух шизиков. Притом один глухой, а другой слепой. Одни IXBT радуют - диалог гения и полудурка. Приятная классика! Это как модель из 80х - с выбритыми подмышками, длинными ногами и грудями.
Да, очередная недоработка валв, но читом это назвать... С этим фильтром видно ещё меньше, чем без него.