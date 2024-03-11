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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 492 оценки

Игроки обеспокоены ростом числа багов во время прыжка

litellfox
Новости

Профессиональный киберспортсмен, играющий за команду G2 Esports, Расмус Hooxi Нильсен выразил свою обеспокоенность из-за увеличения числа багов в игре Counter-Strike 2.

Через свои социальные сети Нильсен обратился к разработчикам игры, компании Valve, с просьбой устранить баг, который стал часто встречаться в CS. По его словам, проблема с застреванием возникает во время прыжка.

Последнее обновление для Counter-Strike 2 было выпущено 9 марта и было направлено на исправление нескольких проблем, с которыми сталкиваются игроки. Разработчики заявили, что обновление решает проблему потери кадров в игре, а также исправляет другие ошибки. После выхода обновления шутер показал пиковый онлайн в размере полутора миллионов игроков.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
KIBERMAX

Игроки лучше путь беспокоятся, ростом числа читеров, которые заполнили игру.

1
Famiclone

Я беспокоюсь насчет того, что за полгода в игру вернули только гонку вооружений

0
Negih

А, значит игроков интересуют прыжки и разные режимы, а то что ЧИТЕРОВ тьма нет, не надо фиксить? Каждая 3я катка в напарниках против читеров (крутилки с аимом или вх), а про премьер на рангах выше 15к вообще молчу.

0