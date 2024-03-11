Игроки обеспокоены ростом числа багов во время прыжка

Профессиональный киберспортсмен, играющий за команду G2 Esports, Расмус Hooxi Нильсен выразил свою обеспокоенность из-за увеличения числа багов в игре Counter-Strike 2.
Через свои социальные сети Нильсен обратился к разработчикам игры, компании Valve, с просьбой устранить баг, который стал часто встречаться в CS. По его словам, проблема с застреванием возникает во время прыжка.
Последнее обновление для Counter-Strike 2 было выпущено 9 марта и было направлено на исправление нескольких проблем, с которыми сталкиваются игроки. Разработчики заявили, что обновление решает проблему потери кадров в игре, а также исправляет другие ошибки. После выхода обновления шутер показал пиковый онлайн в размере полутора миллионов игроков.
Игроки лучше путь беспокоятся, ростом числа читеров, которые заполнили игру.
Я беспокоюсь насчет того, что за полгода в игру вернули только гонку вооружений
А, значит игроков интересуют прыжки и разные режимы, а то что ЧИТЕРОВ тьма нет, не надо фиксить? Каждая 3я катка в напарниках против читеров (крутилки с аимом или вх), а про премьер на рангах выше 15к вообще молчу.