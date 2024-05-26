Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра куриц

Последнее крупное обновление Counter-Strike 2 принесло игрокам не только возможность временного использования скинов и корректировки игрового баланса, но и весьма необычный сюрприз — секретную анимацию, связанную с курицами, которые давно стали неотъемлемой частью некоторых карт в игре.
Согласно примечаниям к патчу, разработчики из Valve внесли ряд улучшений в поведение куриц: теперь они способны менять направление движения вправо, взбираться по наклонным поверхностям и демонстрировать несколько новых анимаций.
Однако дотошные геймеры, исследуя обновлённую версию игры, наткнулись на нечто, напоминающее процесс осмотра оружия. Вот только вместо привычного изучения деталей оружия, игрок, оказывается, может «осматривать» куриц, мирно разгуливающих по картам.
И хотя эта анимация пока недоступна для активации непосредственно в игре, энтузиаст с YouTube-канала PoPw0w продемонстрировал, как именно происходит «осмотр курицы». На видео игрок подхватывает курицу и начинает ею манипулировать, при этом голова птицы остаётся неподвижной, а шея растягивается в разные стороны.
Остаётся загадкой, планирует ли Valve в дальнейшем добавить эту анимацию в игру официально или же она останется лишь забавной пасхалкой, случайно обнаруженной внимательными игроками.
О, наконец в кс добавили хоть какой-то контент)
Теперь там будут бегать Курощупы
Теперь можно продавать скины на кур😆
https://youtube.com/shorts/nHacy_uezj4?si=3xLQyQ5CzYWCd0IB
поголовно!!!
Ну, то, что у куриц голова имеет свой стабилизатор - это реальный факт. Ютюб завален такими примерами.
Мерседес даже рекламу сняли такую))
стало быть в «онлайн-дрочильню-стрелялку» привнесли щепотку правдоподобного реализма )0))
вы еще добавьте скинчики на куриц
и на ноги :3
Красивое.
Наконец -то куриц обновили,курицы легенды)
каэсочка на своей волне)
т.е теперь можно поднять сонибоя?:)
// Олег Шахов
а как их брать? чтоб осмотреть? 😀
в кассу Габена для начала, по 70руб за кг
Обнова с арендой скинов вообще сок, теперь каждую неделю будут стабильно киловатт кейсы открываться, это ли не чудесно
Слава богу хоть не античит.
А их всегда можно было поднимать?
вот бы яйцами могла стрелять
Зачем оптимизировать эту поделку, читеров на бутылку посадить или хотя бы баги убрать, когда можно анимации курице зафигачить. Это нам надо, дайте возможность их на плечо посадить, гладить и кормить еще
Про постройку курятника и добычу ресурсов на него забыли...
комп обнови, если у тебя эта древность лагает
про читеров смешно уже, они во всех играх сотнями тысяч сидят, от них невозможно избавиться
да и ни одна контора не будет этого делать, так как это деньги приносит
Это ж каким надо быть бичарой, чтобы у него контра не пошла на компе.
Про петушков шутили уже?
никто не любит курощупов((
Я так и знал что пекари петушня)
Так это же он тебя держит!
Лол. У сони секасные азиатки, у нинки Марио и линк спасают принцесс.
У пекарей петухи. Классика)
А у тебя ничего нет:)
А ты пекарь?
Есть и печка и актуальные платформы.