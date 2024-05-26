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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 558 оценок

Кому нужны скины, когда есть куры? В Counter-Strike 2 нашли анимации осмотра куриц

Lunersun

Последнее крупное обновление Counter-Strike 2 принесло игрокам не только возможность временного использования скинов и корректировки игрового баланса, но и весьма необычный сюрприз — секретную анимацию, связанную с курицами, которые давно стали неотъемлемой частью некоторых карт в игре.

Согласно примечаниям к патчу, разработчики из Valve внесли ряд улучшений в поведение куриц: теперь они способны менять направление движения вправо, взбираться по наклонным поверхностям и демонстрировать несколько новых анимаций.

Однако дотошные геймеры, исследуя обновлённую версию игры, наткнулись на нечто, напоминающее процесс осмотра оружия. Вот только вместо привычного изучения деталей оружия, игрок, оказывается, может «осматривать» куриц, мирно разгуливающих по картам.

И хотя эта анимация пока недоступна для активации непосредственно в игре, энтузиаст с YouTube-канала PoPw0w продемонстрировал, как именно происходит «осмотр курицы». На видео игрок подхватывает курицу и начинает ею манипулировать, при этом голова птицы остаётся неподвижной, а шея растягивается в разные стороны.

Остаётся загадкой, планирует ли Valve в дальнейшем добавить эту анимацию в игру официально или же она останется лишь забавной пасхалкой, случайно обнаруженной внимательными игроками.

76
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
AndralStormborn

О, наконец в кс добавили хоть какой-то контент)

Теперь там будут бегать Курощупы

50
Omnia Smirnow

Теперь можно продавать скины на кур😆

9
Merelone Omnia Smirnow

https://youtube.com/shorts/nHacy_uezj4?si=3xLQyQ5CzYWCd0IB

0
DAJIekceu

поголовно!!!

1
Pavlissimus

Ну, то, что у куриц голова имеет свой стабилизатор - это реальный факт. Ютюб завален такими примерами.

16
Евгений Кондратенко

Мерседес даже рекламу сняли такую))

23
ANIMEshnik_Hikky Евгений Кондратенко

стало быть в «онлайн-дрочильню-стрелялку» привнесли щепотку правдоподобного реализма )0))

2
Patrick Jones

вы еще добавьте скинчики на куриц

15
Fel_ge4dur

и на ноги :3

1
hpi

Красивое.

13
Димaн Орех

Наконец -то куриц обновили,курицы легенды)

5
Pycckuu_XAKEP

каэсочка на своей волне)

4
blink182182

т.е теперь можно поднять сонибоя?:)

4
Пользователь ВКонтакте

// Олег Шахов

1
Леший3

а как их брать? чтоб осмотреть? 😀

1
Маркет Плейс

в кассу Габена для начала, по 70руб за кг

3
Raf9111

Обнова с арендой скинов вообще сок, теперь каждую неделю будут стабильно киловатт кейсы открываться, это ли не чудесно

0
n1ceilinen1ce

Слава богу хоть не античит.

0
bohdan2015

А их всегда можно было поднимать?

0
kedmaker

вот бы яйцами могла стрелять

0
Saske Saske

Зачем оптимизировать эту поделку, читеров на бутылку посадить или хотя бы баги убрать, когда можно анимации курице зафигачить. Это нам надо, дайте возможность их на плечо посадить, гладить и кормить еще

-1
Лис Св

Про постройку курятника и добычу ресурсов на него забыли...

4
JohnTornton

комп обнови, если у тебя эта древность лагает
про читеров смешно уже, они во всех играх сотнями тысяч сидят, от них невозможно избавиться
да и ни одна контора не будет этого делать, так как это деньги приносит

-2
Wing42

Это ж каким надо быть бичарой, чтобы у него контра не пошла на компе.

-2
kidchegi

Про петушков шутили уже?

-1
ImUndecovahBruh
-3
ImUndecovahBruh

никто не любит курощупов((

1
Pravdarub

Я так и знал что пекари петушня)

-11
_TEZ_

Так это же он тебя держит!

6
Pravdarub _TEZ_

Лол. У сони секасные азиатки, у нинки Марио и линк спасают принцесс.

У пекарей петухи. Классика)

-6
_TEZ_ Pravdarub

А у тебя ничего нет:)

1
_TEZ_

А ты пекарь?

1
Pravdarub _TEZ_

Есть и печка и актуальные платформы.

0