Microsoft заблокировала модификацию для Counter-Strike 2, вдохновлённую Halo 3

Valve пришлось удалить модификацию для Counter-Strike 2, вдохновлённую Halo 3, после того, как её создатель получил уведомление DMCA от Microsoft. Она называлась Project Misriah: Halo Ports и представляла собой набор карт, воссоздающих многопользовательский режим Halo 3 в шутере от Valve, пытаясь максимально точно воспроизвести атмосферу многопользовательской игры Xbox.

На X соавтор Project Misriah, Froddoyo, опубликовал изображение уведомления DMCA, полученного от Microsoft. В документе утверждается, что «несанкционированное использование контента игр Halo в мастерской, не связанной с играми Halo, нарушает их права», и что в результате Valve «временно удалила контент из Steam».

Суть дела, по-видимому, заключается в использовании ресурсов Halo. Теоретически, команда Project Misriah могла бы подать возражение DMCA, если бы считала, что может доказать, что проект не нарушает авторские права Microsoft. Однако, похоже, они этого не сделают, и мод был признан «оконченным», после чего последовала критика в адрес Microsoft.

Удаление вызвало обеспокоенность в сообществе моддеров, опасающихся, что шаг Microsoft может создать прецедент для удаления другого контента из Steam Workshop. Как объяснил моддер Halo Valkyries733, цитируя Froddoyo:

Этот прецедент также применим к другим мастерским, таким как Left 4 Dead 2 и Garry's Mod. Теоретически, они могли бы обойти это, создав оригинальные ресурсы, но, очевидно, это огромная работа.