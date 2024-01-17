Отсутствие обновлений и молчание разработчиков Counter-Strike 2 заставляют игроков беспокоиться о судьбе шутера

В прошлом году студия Valve выпустила прямое продолжение популярной серии командных шутеров Counter-Strike. Проект ожидаемо побил несколько рекордов цифрового магазина Steam, однако затем погряз в серии неприятных скандалов из-за багов, и кажется, что ситуация только ухудшается. Многие игроки всерьез беспокоятся о судьбе Counter-Strike 2, так как разработчики не спешат делиться своими планами относительно долгосрочной поддержки шутера.
На социальных сетях и форумах стали чаще появляться сообщения от фанатов Counter-Strike, которые крайне негативно оценивают свои впечатления от игры в 2024 году. По мнению игроков, шутер до сих пор страдает от неприятных ошибок, и неясно, какие именно проблемы планируют исправлять разработчики, а какие нет. Отсутствие прямого общения с разработчиками рассматривается игроками как ключевая проблема Counter-Strike 2.
Пользователи отмечают, что многие ожидали от Counter-Strike 2 нового регулярного контента и технической стабильности. Из-за молчания разработчиков они призывают Valve опубликовать хотя бы примерную дорожную карту запланированных обновлений. Это успокоило бы многих игроков и помогло бы сообществу более эффективно реагировать на проблемы в шутере.
Да им пох на игроков,если надо будет исправят,потерпят игроки
О как пабг уже начинает дохнуть, пошла по той ветке, ну значит уже совсем скоро кс сдохнет и отправится в могилу. Сколько радости будет
Они просто ждут пока Facepunch им движок перепилит.
Технически игра хлам. Постоянно вылетает.
Фанаты кс - не люди, их можно скамить.
Так если поддержкой игры 10 человек занимается, чего они хотят. Valve давно уже забила на игры - последняя нормальная игра у них вышла в 2011 году, после этого просто жируют за счет стима. Самое удивительное, кто-то еще их и защищает, но они ничем не лучше Blizzard или Ubisoft (которые иногда выпускают игры даже). Уверен, что лет через 5 Valve отправится на мусорку истории
Огромная проблема КС2 это читеры на премьере они там от 5к до бесконечности в рейтинге, лично играл на 3х акках, 5к, 12к, 17к поиграл на каждом по 3 матча в 2х из 3 каток читер с WH, с трригером в 2х из 9ти матчей на всех рейтингах, а главное читаки не стесняются и стримят на Ютубе)))
Там куда больше параноиков и нытиков которые видят читера в каждом кто лучше играет
Когда меня со скаута 2 игры подряд через всю карту в голову убивают и раунд кончается за пару секунд мне как, посомневаться, или уже можно включать нытика и параноика? А то на 16к люди так по дефолту же играют.
Я на 15к сижу и почему я такого ни разу не видел? Мы на разном премьере играем? Зато регулярно вижу различный скам написывающий про читеров в чат и они приемущественно из моей команды рандомов
Ты как пользователь Лады Весты за 2.3 лимона говорящий, бл* машина просто пушка гонка, своих денег стоит, ну и что, что там болтается, ну и что , что щиток приборок тупит, всё можно на коленке починить,там вставить, там прикрутить 😂 Удивляют такие люди. 80% людей в интернетах говорят и указывают об проблеме, подтвержая даже уже видосами, что проблема есть такая, ты из 20% у которых всё каеф просто все 80% лоу скилл) На квалах бл* даже читаки и тут ты наверное скажешь, та пи*дёшь всё.
Вообще начхать на эту игру.
Сейчас главное чтобы они регистрацию попаданий починили, а то бывает что попадания вообще не регает, а бывает что ты или противник умираете или получаете урон когда уже за стеной стоите, то есть с задержкой. Да и вообще сейчас со стрельбой все довольно криво работает.