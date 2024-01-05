Пользователь сделал потрясный ремастер карты Italy в Counter-Strike на Unreal Engine 5

Unreal Engine 5 станет базой для некоторых из самых визуально впечатляющих игр, которые выйдут в ближайшие годы, но некоторые разработчики уже нашли хорошее применение этому движку для ремастеринга некоторых из самых популярных игр, когда-либо выпущенных.
3D-дизайнер поделился на своем канале видео, демонстрирующим потрясающий ремастер карты Italy в Counter-Strike. В то время как карта была переделана в Counter-Strike 2 в прошлом году, этот ремастер Unreal Engine 5 намного опережает с точки зрения визуальных эффектов, демонстрируя, насколько хорошо будет выглядеть правильный ремейк на Unreal Engine 5 для соревновательного шутера от первого лица.
Unreal Engine 5 используется разработчиками для создания ремастеров и римейков стареньких игр, таких как Tony Hawk's Underground , оригинальная Resident Evil и даже Zelda: Ocarina of Time. Некоторые считают разработку игр на этом движке сложной задачей, в тоже время но использование последней версии движка Epic Unreal Engine 5 версии 5.3 дает некоторые явные преимущества.
Заморочился на отличненько!
Умеет и могет, может портфолио себе делает.
Как же достали все эти демонстрации, честное слово. Ничего "потрясающего" здесь не увидел
может ты просто не понимаешь что для людей игравших в кс значит этот уровень )) в нём есть душа
Может и не понимаю. Меня еще в детстве начало тошнить от CS и в особенности с карты de_dust_2. Но это мое. Мне больше по душе геймплей Titanfall 2, COD MW1 (2007) или вообще, недавно вышедшего, The Finals
А COD MW1 (2007) и Titanfall 2 (2016) - это не недавно вышедшее, надо понимать ) Всё с тобой ясно, ребёнок )
И насчёт потрясающего. Если б ты был действительно взрослым человеком и видел чуть больше, чем то, что было и происходило в 21 веке, ты бы знал, почему эта перерисовка хорошая. Но с детьми разговаривать бесполезно, просто потому что они очень мало видели, очень мало знают, очень мало понимают. Это примерно как коту объяснять квантовую теорию поля. При всём уважении к коту.
The Finals 2023