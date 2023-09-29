Пользователи macOS не могут запустить Counter-Strike 2, а в техподдержке Steam не обещают обновлений по этому вопросу

Пользователи macOS сообщили, что не могут запустить новую игру Counter-Strike 2 на своих ПК. При попытке запуска игра выдаёт ошибку. В техподдержке Steam ответили, что у разработчиков не планируется в скором времени обновлений по этому вопросу.

Проблема усугубляется тем, что Valve полностью убрала из Steam доступ к Counter-Strike: Global Offensive, заменив её на Counter-Strike 2, а вот у CS:GO была нативная версия для ПК на macOS.

28 сентября 2023 года Valve объявила о выходе в Steam бесплатного тайтла Counter-Strike 2 с переработанными картами, улучшенной графикой, более реалистичными дымовыми гранатами и быстрыми игровыми серверами. Игра разработана на движке Source 2, в ней задействована новая система освещения и системы рендеринга, использующие физически достоверные текстуры, отражения и тени.

Помимо версии для Windows игра Counter-Strike 2 доступна в SteamOS/Linux, но без поддержки macOS.

Технически пользователи macOS (macOS 14 Sonoma и macOS Ventura 13) на ПК с чипами Apple Silicon с помощью бесплатного инструмента Game Porting Tool могут попробовать поиграть в Counter-Strike 2, но не все пользователи знают об этой опции.