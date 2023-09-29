Пользователи macOS не могут запустить Counter-Strike 2, а в техподдержке Steam не обещают обновлений по этому вопросу

Пользователи macOS сообщили, что не могут запустить новую игру Counter-Strike 2 на своих ПК. При попытке запуска игра выдаёт ошибку. В техподдержке Steam ответили, что у разработчиков не планируется в скором времени обновлений по этому вопросу.
Проблема усугубляется тем, что Valve полностью убрала из Steam доступ к Counter-Strike: Global Offensive, заменив её на Counter-Strike 2, а вот у CS:GO была нативная версия для ПК на macOS.
28 сентября 2023 года Valve объявила о выходе в Steam бесплатного тайтла Counter-Strike 2 с переработанными картами, улучшенной графикой, более реалистичными дымовыми гранатами и быстрыми игровыми серверами. Игра разработана на движке Source 2, в ней задействована новая система освещения и системы рендеринга, использующие физически достоверные текстуры, отражения и тени.
Помимо версии для Windows игра Counter-Strike 2 доступна в SteamOS/Linux, но без поддержки macOS.
Технически пользователи macOS (macOS 14 Sonoma и macOS Ventura 13) на ПК с чипами Apple Silicon с помощью бесплатного инструмента Game Porting Tool могут попробовать поиграть в Counter-Strike 2, но не все пользователи знают об этой опции.
>Пользователи macOS
могу пошутить про мак\недоось и прочее, но не время для холиваров.
Краны могли бы что-то подкрутить. Всё же маками многие пользуются.
мак не для игр, мак это шикарное мультимедийное устройство. у меня для фильмов\сериалов\мкльфильмов\аниме\стримов, и початиться. Винда в этом плане недоось, только в игры играть :)
твой спектр задач на маке прям такой широкий что не влезает в винду
Браузер не потянет винда =((( Купи за 200к печатную машинку для початиться
Учитывая, что они и половину CS:GO "забыли" подкрутить, то подозреваю им совсем не до этого.
а это не маки используют плагины с винды, для проигрывания мультиков аниме ну и остального этого самого)