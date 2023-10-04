Пользователи Steam Deck жалуются, что Counter-Strike 2 выдаёт всего 25-30 кадров в секунду

Портативная игровая консоль Steam Deck плохо работает с Counter-Strike 2, сообщают владельцы устройств. Приставка поддерживает игру, однако выдаёт лишь 25-30 кадров в секунду в разрешении 800p, сообщает PCGames.

Пользователи утверждают, что оптимизация игры просто ужасная. Журналисты издания опробовали Counter-Strike 2 на портативной консоли и выяснили, что проблем действительно очень много. В первом же запущенном ими матче игра провисла на несколько секунд на первом же выстреле из MAG-7.

Такой низкий фреймрейт Counter-Strike 2 выдаёт при использовании настроек, которые рекомендованы в меню игры. При этом проблема не в том, что Steam Deck не соответствует системным требованиям тайтла — Performance Overlay показывает, что загрузка графического процессора колеблется на 50–70%.

PCGames пишет, что низкая производительность игры связана с плохой оптимизацией Counter-Strike 2 для Steam Deck. Вероятно, проблемы будут исправлены с помощью обновления — Valve уже начала работу над этим. В частности, разработчик компании Пьер-Лу Гриффе сообщал в X/Twitter, что некоторые исправления уже внесены.

Counter-Strike 2 стала доступна игрокам 28 сентября. Игра разработана на движке Source 2.

На данный момент игру невозможно запустить на macOS, хотя она доступна для загрузки в библиотеке Steam. В техподдержке площадки на вопрос о запуске Counter-Strike 2 для macOS ответили, что у разработчиков не планируется обновлений на этот счёт.

Накануне Valve объявила о начале процесс разблокировки игроков Counter-Strike 2 на Windows 7. Из-за прекращения поддержки старой версии ОС античит VAC банил игроков якобы из-за использования запрещённых утилит, хотя они лишь запускали игру на Windows 7.