Стоимость всех скинов в CS 2 на торговой площадке в Steam составляет более 3 миллиардов долларов

Общая стоимость все скинов в CS 2, размещенных на торговой площадке в Steam, превышает $3 млрд. Данные привел портал Pricempire. Пиковая точка за всю историю Counter-Strike была достигнута в отметке $4.27 млрд.
Самым дорогим скином на торговой площадке является сувенирный AWP | История о драконе (Прямо с завода), стоимость которого составляет $416 тыс.
Напомним, что В CS 2 вышло крупное обновление с изменением шести карт.
Никогда этого не понимал и не пойму, баснословные цены буквально ни за что
Человечество всю свою историю, наделяет всякую хрень ценностью. Золото тому пример. Тока с применением в электронике, от него хоть какой то толк появился, а так, как металл гомно бесполезное. Всё искусство, вообще на этом стоит. То, за что раньше могли убить, сегодня и за 10 рублей ни кто не купит.
То что в данном историческом моменте имеет культурную ценность, то и дорого. А нет более легкого способа породить ценность чего-либо, как сделать его эксклюзивным. Дефицит, лишь у меньшинства есть подобное, и чем дороже, тем меньше будет владельцев, и от этого выше ценность. А эгоистичные самовлюбленные обезьяны, очень любят и хотят быть выше других обезьян. Кто пониже - просто ведется на эксклюзивную палку, кто по выше - покупает эксклюзивные яхты. Смысл один - я более крутая и заметная обезьяна, чем все остальные.
В целом верно, но конкретно золото выбирали по утилитарным признакам:
- относительно редкое, можно централизовать запасы
- не коррозирует, на складе не испортится
- имеет высокую плотность, сложно много украсть, удобно хранить
- пластичное, удобно разделять на одинаковые кусочки
- легко создавать сплавы с точным %
Меня больше удивляет как легко изменив одну цифру - шанс выпадения с 20% на 0.00002%, стоимость одного и того же изменяется на порядки...
Просто вдумайтесь во всю тупость!!!! КАРТИНКИ СТОИМОСТЬЮ В 3 миллиардов долларов.
Просто вдумайся , это если бы каждый житель китая или индии , потратил всего по 3$ за год, сохранённых с обедов.
Чел, РФ и ЕУ, уже как 2 года бабки в НИКУДА вкидывают, вот где тупость и ужас, а красивый скин это позитив для души.
Я настолько бескультурен что не отличу картину за 500$ от картины за 5 000 000$, и осмелюсь предположить что таких как я большинство ))
"Малолетние дебилы"
прошу модераторов в очередной раз удалить мой комментарий, указывающий на дезинформацию в статье, ведь так вы и делаете постоянно)
покажите мне на торговой площадке стим скин за 400к зелени пожалуйста. а лучше изучите максимальную цену выставляемых предметов именно На тп стима. Может ваши авторы станут чуть более внимательны и перестанут одну за другой статьи по кс2 на фоне хайпа вываливать с дезинфой, или откровенное вранье. Пг, ты со дна стучать скоро будешь