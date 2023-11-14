Тренер по Counter-Strike 2 потребовал исключить его из номинации The Game Awards 2023

Реми Конем, тренер по Counter-Strike 2, известный под ником XTQZZZ, потребовал исключить его из номинации лучшего киберспортивного наставника на The Game Awards 2023, поскольку в текущем году не выступал полноправным наставником.
Давайте серьёзно 2 мин. В этом году я даже не был тренером....Вычеркните меня из списка, — написал он в твиттере.
Counter-Strike — франшиза, игры которой стали одними из ключевых дисциплин на мировых киберспортивных турниров, и с переходом от CS:GO к Counter-Strike 2 все ожидали новых высот для франшизы. Но не задалось: из-за многочисленных раздражающих ошибок и других технических проблем игроки стали массово бежать с серверов игры. Так, за последний месяц число «беженцев» составило более 180 000 человек.
По факту,лишь с его уходом G2 начали брать трофеи,TSM собрал состав и ушел до их выступлений! Странная номинация, схожа с тем как у Робена с фейзов отобрали заслуженную награду и отдали Блейду,при всем уважении к последнему команда после кика бумыча пошла ко дну, в то время как Робен взял турниры и + интел грэм слем....по какому принцыпу выбирают номинантов остается загадкой
В целом согласен, но в одном ты ошибся, The game awards не имеют никакого отношения к прошлогодним награждениям, где лучшим тренером выбрали Блейда, это были организаторы hltv.
Там спиритов по доте не взяли в награды, это при том, что они выграли 2 инта подряд.
Россиян отменяют