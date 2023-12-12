В Counter-Strike 2 игроки обнаружили забавный, но опасный баг, позволяющий показывать видео для взрослых и не только

Спустя уже более двух месяцев после официального релиза популярного тактического онлайн-шутера Counter-Strike 2, игра все еще испытывает серьезные проблемы. Разработчики из студии Valve Software регулярно выпускают обновления с исправлениями и улучшениями, однако каждое обновление приносит больше проблем для обычных игроков. После последнего обновления была обнаружена крайне интересная проблема, которая потенциально может стать очень опасной во время игры.

Согласно сообщениям, новая ошибка в Counter-Strike 2 связана с системой голосования за исключение игрока из матча. По непонятной причине игра позволяет вместо ника игрока ввести полноценный HTML-код. К тому же, шутер обрабатывает вставленный код, и здесь спасает только ограничение длины кода. Вначале игроки использовали эту уязвимость для демонстрации порнографических GIF-изображений прямо во время игры, что представляло собой забавное зрелище.

К сожалению, радости игроков было недолго. Злоумышленники быстро осознали, что через HTML-код можно легко выявить точный IP-адрес игроков в матче. По заявлениям экспертов по кибербезопасности, этот эксплойт также в теории позволяет передавать код непосредственно на компьютер пользователя и даже проводить с ним удаленные манипуляции.

Эта ошибка активно используется пользователями уже несколько дней во всех матчах Counter-Strike 2. Официальные представители Valve пока не комментировали проблему, но пока рекомендуется быть максимально осторожными во время голосования за исключение игроков в шутере.