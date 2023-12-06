В Counter Strike 2 прокатилась очередная волна банов

Два месяца назад в Counter Strike 2 прошла целая волна банов. Виной тому была новая опция, появившаяся в обновлении для драйверов видеокарт. Как только вопрос был решен и AMD сделала соответствующие заявления, всем могло показаться, что беспричинная VAC-блокировка осталась в прошлом. Увы, но проблема вернулась с удвоенной силой.
О новой волне блокировок VAC сообщили сотни пользователей платформы Steam. На официальном форуме за последние несколько часов появилось множество тем, созданных растерянными игроками, которые по их словам, никогда не пытались использовать читы.
О масштабах проблемы говорит тот факт, что одним из забаненных игроков является Петар "peca" Маркович, менеджер киберспортивной организации G2 Esports. В качестве доказательства он приложил скриншот со своего аккаунта в Steam, на котором запечатлен VAC-блок.
Я редко играю в Premier mode с друзьями, но вчера вечером я немного поиграл один на один, находясь в офисе G2. И да, я наткнулся на одного игрока, использующего aimbot, и сообщил о нем. Почему меня забанили? Мне удается получить не более 10-15 фрагов за карту.
Петар "peca" Маркович
Valve пока никак не прокомментировала ситуацию, но игроки уже пытаются найти ее причину. По одной из версий, в очередной раз виновато обновление драйверов GPU, которое, к сожалению, совпало с выходом очередного патча для Counter Strike 2. А несправедливо забаненным игрокам остается только набраться терпения и ждать официальной информации.
Пофиг....
Возможно он просто днище и читак.
всё проще он СЕРБ а это для запада определяющее