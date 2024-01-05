на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 423 оценки

В CS2 прошла волна банов - заблокирован лучший игрок в мире

Simple Jack
Новости

Valve провела массовые блокировки в Counter-Strike 2. Всего было забанено более 3 тысяч читеров, включая лучшего игрока в мировой таблице Premier-режима.

Лидирующую позицию в рейтинге занимал геймер с рейтингом 33 849, но в ночь на 4 января он был навечно заблокирован античитом VAC Live. Баны также получили и другие игроки, которые находились в таблице лучших.

Волна блокировок может быть связана с введением в CS2 новой системы предотвращения подозрительных попаданий. По словам датамайнера Максима Полетаева, также известного как Gabe Follower, она будет срабатывать при обнаружении нечестных игроков.

Источник  
16
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Lvinomord

Короче кто хуже всех играет в онлайн, тот и честный)

14
Alex Alexovich

Ну может не так категорично ...но факт в том что если хочешь найти читера ищи его вверху рейтинга

2
gtavedition

Честный тот, кто Читерит в другой игре

0
PastoralUpton

Так же и в танках, когда по тебе попадает всё что летит и даже через препятствия..

0
BiHan0

Кто не играет, тот вообще святой)

6
Гена Транквилизатор

Да там все лучшие игроки с софтом, тоже мне новость)))

4
Famiclone

Топ захвачен софтерами, какая неожиданность (нет)

4
OculusMortem

Ага, когда смотришь на таблицу лидеров и там микрочелики с винрейтом в 100%, ну явно бред. Радует что до таких рано или поздно добираются.

3
Oscilograf

Лучший игрок в КС - это как победитель специальной олимпиады.

2
Ivan Dro

Бывают такие дни, раздаешь направо и налево, хедшоты через дым и т.д, выслушиваешь какой ты читер и тебя кикают, хорошо хоть бан не прилетает от патруля.

0
molekz

патруля нету

1
bohdan2015

Не факт, что с таким ником читер:)) вот как раз с 14 по 45 на скрине короткие ники подстава:D

0
gliga142

что то мне подсказывает что система фигово работает , как в свое время я словил бан из-за того что админ посчитал что игрок не может два раунда подряд вынести всю его тиму ..

0
KIBERMAX

При ежедневном 1 ляме игроков, забанено 3к,чёт как то мало.

0
Arman50551

Честно говоря я бы поиграл даже Left 4 dead 1 а не в эту помойку.

0
Андрей Базымов

Хорош подарок от Габена

0
Real Slim Shady

*звуки удовлетворения*

0
Евгений Кондратенко

Дырявый античит, который уже сто лет не могут пофиксить это какая-то раковая опухоль counter strike. Что в CS GO, что в CS2. То и дело говорят про свой VAC NET, то про VAC Live, а софтеров куча. Какой смысл потеть в ранговой игре, если столько читаков? В этой помойке только Фасик помогает. Там ещё норм античит. А на VAC уже давно никакой надежды нет

-2
Sorsh

Да это не только кс2 бич, а любой соревновательной игры

2
Freund Benno

Чет мониторил аккаунт одной девушки на фейсите, которая играла с крутилкой, за полгода ее так и не забанили.

0
B e s i k

Если хотите играть без читиров играйте в Call of Duty: Modern Warfare 3 мультиплеер 2011г.Там читер появляется крайне редко почти никогда и то в течении суток его удаляют.Да и сама эта онлайн войнушка намного интересней этого унылого топорного Контрстрайк тут и равнять нечего.А ещё в Call of Duty:Modern Warfare 3 мультиплеер оптимизация на столько шикарна что можно без лагов играть даже на встройке 2600к.

-2
Pycckuu_XAKEP

согл, но я прелпочитаю одиночную кампанию

0
Wolfenstein

на инвентарь нужно смареть если тип богатый на какойнить dragon lore то в интересах помойки все баны

-2