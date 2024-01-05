В CS2 прошла волна банов - заблокирован лучший игрок в мире

Valve провела массовые блокировки в Counter-Strike 2. Всего было забанено более 3 тысяч читеров, включая лучшего игрока в мировой таблице Premier-режима.
Лидирующую позицию в рейтинге занимал геймер с рейтингом 33 849, но в ночь на 4 января он был навечно заблокирован античитом VAC Live. Баны также получили и другие игроки, которые находились в таблице лучших.
Волна блокировок может быть связана с введением в CS2 новой системы предотвращения подозрительных попаданий. По словам датамайнера Максима Полетаева, также известного как Gabe Follower, она будет срабатывать при обнаружении нечестных игроков.
Короче кто хуже всех играет в онлайн, тот и честный)
Ну может не так категорично ...но факт в том что если хочешь найти читера ищи его вверху рейтинга
Честный тот, кто Читерит в другой игре
Так же и в танках, когда по тебе попадает всё что летит и даже через препятствия..
Кто не играет, тот вообще святой)
Да там все лучшие игроки с софтом, тоже мне новость)))
Топ захвачен софтерами, какая неожиданность (нет)
Ага, когда смотришь на таблицу лидеров и там микрочелики с винрейтом в 100%, ну явно бред. Радует что до таких рано или поздно добираются.
Лучший игрок в КС - это как победитель специальной олимпиады.
Бывают такие дни, раздаешь направо и налево, хедшоты через дым и т.д, выслушиваешь какой ты читер и тебя кикают, хорошо хоть бан не прилетает от патруля.
патруля нету
Не факт, что с таким ником читер:)) вот как раз с 14 по 45 на скрине короткие ники подстава:D
что то мне подсказывает что система фигово работает , как в свое время я словил бан из-за того что админ посчитал что игрок не может два раунда подряд вынести всю его тиму ..
При ежедневном 1 ляме игроков, забанено 3к,чёт как то мало.
Честно говоря я бы поиграл даже Left 4 dead 1 а не в эту помойку.
Хорош подарок от Габена
*звуки удовлетворения*
Дырявый античит, который уже сто лет не могут пофиксить это какая-то раковая опухоль counter strike. Что в CS GO, что в CS2. То и дело говорят про свой VAC NET, то про VAC Live, а софтеров куча. Какой смысл потеть в ранговой игре, если столько читаков? В этой помойке только Фасик помогает. Там ещё норм античит. А на VAC уже давно никакой надежды нет
Да это не только кс2 бич, а любой соревновательной игры
Чет мониторил аккаунт одной девушки на фейсите, которая играла с крутилкой, за полгода ее так и не забанили.
Если хотите играть без читиров играйте в Call of Duty: Modern Warfare 3 мультиплеер 2011г.Там читер появляется крайне редко почти никогда и то в течении суток его удаляют.Да и сама эта онлайн войнушка намного интересней этого унылого топорного Контрстрайк тут и равнять нечего.А ещё в Call of Duty:Modern Warfare 3 мультиплеер оптимизация на столько шикарна что можно без лагов играть даже на встройке 2600к.
согл, но я прелпочитаю одиночную кампанию
на инвентарь нужно смареть если тип богатый на какойнить dragon lore то в интересах помойки все баны