В CS 2 появился чит, основанный на нейросети

Бесплатное улучшение CS:GO с переработанными картами, обновлёнными визуальными эффектами и улучшенным звуком.

Все ваши предметы из CS:GO перейдут в Counter-Strike 2 и станут ещё красивее. Игра не только сохраняет прежние раскраски, но и использует для некоторых из них новые модели высокого качества.

Создатели карт из сообщества смогут пользоваться инструментарием Source 2 и функциями рендеринга, благодаря чему процесс создания карт станет гораздо проще.

Также стоит отметить, что теперь передвижение, стрельба и броски не зависят от частоты обновления сервера.