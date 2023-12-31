В CS 2 появился чит, основанный на нейросети

В Counter-Strike 2 появился современный чит аимбот, работающий на основе искусственного интеллекта — он не изменяет файлы и вообще не взаимодействует с игрой. В связи с этим их труднее вычислить системе VAC. Aimbot AI обнаруживает объекты в реальном времени с помощью нейронных сетей и распознает закономерности, аналогичные движениям реального игрока. Об этом сообщил в своем X-аккаунте (ex-Twitter) англоязычный датамайнер Thour.
По слухам, Valve также уже давно работают над уникальным античитом VACNet на базе искусственного интеллекта. Он должен выйти в ближайшее время, но пока официальных подтверждений этой информации нет.
В этом нет ничего хорошего, как и в любой другой игре, читеры = ***** (очень плохие слова).
Даже премьер-режим от 20к рейтинга начинает поджимать: появляются в команде противника игроки со скрытыми профилями, малым кол-вом наград, за то, очень хорошо осведомлены где же находится противник. Такой был и у меня в команде, без информации, точно знал где находится противник. Я наблюдал за ним всю игру - чистый вх. Команда противника в это же время, просто писала гневные сообщения в его адрес, а он им вешал лапшу, что ему просто дали инфу (хотя никто её ему не давал xD ).
Вторая проблема, большое кол-во турков, которые абсолютно не уважают ни тебя, ни английский язык, им вообще всё равно, ведут себя как обезьяны. Это ты главное информацию давай по противнику, играй лучше них, а они тебя ещё будут за это кикать из игры.
P.S На данный момент, единственный адекватный вариант в ожидании чудо Vac'a - это faceit.
Ждем нейросетку-ответку, которая будет определять нейросетку-аим и банить в реал тайме....
Причем тут CS2, если нейросеть определяет объекты, то она будет определять в любой шутер-игре. Это проблема которая касается всех онлайн-шутер игр. И никакие античиты не смогут определить это, увы.
Схавают
Не, ну это уже полная жопа
Если это реально, то вот и алгоритм Арним Зола🤣
они над своей античит системой уже 666 лет работают а по факту научились пока только ындикал в стим запускать
Видно, что трясет прицел. Такой как палился патрулем, так и будет.
Аи аимбот должен убивать в голову целясь в голову, а не только в 1 из 10000 пикселей головы - что мы увидели на видео.
Чушь очередная.