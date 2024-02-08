В файлах CS2 нашли намек на новую Half-Life

Пользователи сети отыскали в некоторых файлах шутера CS2 любопытные строчки кода. В них упоминается аббревиатура «HLX», которая, как считают фанаты, может относиться к неанонсированной игре франшизы Half-Life.

В прошлом подобное уже случалось. Например, инсайдер Тайлер МакВикер, специализирующийся на всем, что касается Valve, долгое время находил в коде разных игр студии строчку «HLVR». Он считал, что под ней подразумевался некий проект для очков виртуальной реальности, и не прогадал: в конце 2019 года разработчики и правда анонсировали шутер для VR-шлемов — Half-Life: Alyx.

Сочетание «HLX» МакВикер тоже упоминал: по его мнению, аббревиатура связана с продолжением Alyx. Ранее инсайдер также рассказывал и о других секретных играх Valve, связанных с серией Half-Life: полноценном триквеле, ремейке первой части и прочих.

Даже если информация МакВикера правдива, совершенно не факт, что новые выпуски франшизы доживут до релиза: в прошлом Valve отменяла множество проектов. Кажется, фанаты, уставшие ждать продолжения Half-Life, это прекрасно понимают и относятся к подобным находкам с юмором. Так произошло и со свежими новостями о HLX.

«Очевидно, они [разработчики] пропустили Half-Life 3 и сразу перешли к Half-Life 10 (X — римская десятка — прим.авт.)», — SpicyJosh;

«Нет-нет, просто раньше игра называлась Half-Life Twitter (соцсеть переименовали в X в 2023 году — прим.авт.)», — Wipedout89.

Пока Valve молчит, ряд энтузиастов делают любительский ремейк Half-Life 2 RTX при поддержке NVIDIA. Игру анонсировали 22 августа 2023 года.