Valve сообщила, что Counter-Strike 2 не выйдет на macOS ©

На macOS можно было запускать игру CS:GO, но ее продолжение, Counter-Strike 2, не будет доступно в виде бесплатного обновления для этой платформы, поскольку компания Valve, как сообщается, решила не переносить на нее новую версию. По всей видимости, количество игроков на Mac недостаточно, чтобы оправдать усилия по переносу игры.

Игроки, игравшие в CS:GO на macOS, смогут получить компенсацию, поскольку Counter-Strike 2 не будет выпущена для этой платформы.

Несмотря на то, что Apple ежегодно продает миллионы компьютеров Mac, общая база игроков CS:GO для macOS, DirectX 9 и 32-битных операционных систем составила менее одного процента. Столь незначительное количество игроков означает, что перенос игры на macOS и выпуск своевременных обновлений обойдется Valve дороже, поэтому она отказалась от этой идеи.

Что касается пользователей macOS, которые были покупателями Prime Status Upgrade, то они будут иметь право на возврат средств, если большая часть их игрового времени в CS:GO проходила на macOS и они играли в CS:GO на Mac в период между объявлением о начале ограниченного тестирования Counter-Strike 2, которое состоялось 22 марта, и запуском Counter-Strike 2. Срок действия возврата средств истекает 1 декабря 2023 года.

Учитывая, что Apple решила всерьез заняться играми на Mac, отсутствие Counter-Strike 2 на macOS будет ощущаться как предательство со стороны разработчика.

Запуск Counter-Strike 2 на низкопроизводительных системах вполне возможен, поскольку игра не так требовательна к ресурсам, поэтому она легко запустилась бы на M1 MacBook Air или даже M1 MacBook Pro.