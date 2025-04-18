Covenant, игра от первого лица в сеттинге тёмного фэнтези, получила новый трейлер

Legion Studios выпустила новый трейлер Covenant, своей будущей мрачной фэнтезийной боевой игры от первого лица. Она находится в разработке для ПК (Steam). Дата выхода пока не объявлена.

Covenant — это приключенческая игра от первого лица в жанре темного фэнтези, в которой вы будете исследовать большой взаимосвязанный мир, проходить через королевства и опасности, открывая для себя боевые стойки, заклинания, оружие и снаряжение, выкованные известными людьми, героями древности.

Познайте творение глазами последнего живого посланника — воина-ангела, посланного исполнить волю Композиторов. Самый старый из вашего рода, Малах, рухнул в бездну, оставив за собой след разрушений. Вы должны пройти по его последним дням, чтобы раскрыть природу его падения, и тем самым раскрыть дремлющие силы, скрытые в Творении.