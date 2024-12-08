Состоялся анонс Covenant - шутера от первого лица в сеттинге темного фэнтези

Студия Legion анонсировала Covenant - шутер от первого лица в сеттинге темного фэнтези. По словам разработчиков, это "соулслайк-шутер с большим взаимосвязанным миром и множеством боссов".
В игре рассказывается про последнего небесного посланника, воина-ангела, который спустился на землю - он должен пройти по пути древнейшего ангела - Малаха, упавшего в Бездну и оставившего после себя разрушительный след.
Основные особенности игры:
- Будет одиночная сюжетная компания, PVP и кооператив;
- Обширные локации, которые таят в себе различные мифы и тайны. Области связаны между собой, как в других метройдваниях;
- Игрокам будет доступен большой арсенал оружия, ближний бой и заклинания - это позволит игрокам создать собственного уникального персонажа под свой стиль игры;
- Оружие можно будет держать в обеих руках, но это повлияет на мобильность персонажа;
- Продвинутая система прогрессии, продуманные награды за исследования локаций;
- Legion - небольшая студия, которая состоит из разработчиков, которые работали над Call of Duty, Halo, DOOM, Battlefield и Destiny;
Игра выйдет на PC в магазинах Steam и Epic Games Store. Дата релиза игры на данный момент неизвестна.
У всех на ютубе появилось такое?
Суверенный интернет , видать , тестируют.
Давно уже. У меня три дня назад ютуб и дискорд стал работать без впн/дипиай/запретов.
С подключением. Уже месяца три или четыре как
У меня только сегодня появилось.
Всё норм пашет. ХЗ
Выглядит,как Пейнкиллер на максималках)
Типа конкурент Witchfire? Сомнительно, но ок.
стращновато однако
Если мрачняк то сразу соулс лайк
ты описание вообще не читаешь?
соулсодрочеры не умеют читать, им этот навык не нужен. Главное вовремя жать на кнопки и учить тайминги.
фуфло судя по скринам
Мда , снова оружие из костей палок и говвна слеплено ..
Дизайн оружия вообще отвратный, до Painkiller далеко.
Прокачанный Witchfire или просто удачно срежиссированный CGI?))
painkiller 2 выглядит добротно.
не понимаю такой жанр!
Перемудрили
Какая то дичь наркоманская
Когда уже разработчиков шутеров начнут бить розгами за то, что они делают прицел ниже середины экрана? Ну что за тренд то такой тупорылый.
Дамблдор уже не тот
Мне ещё напомнило атмосферой немного DarkSiders II. Если сделают хорошую музыку,то будет шикарно, выглядит очень атмосферно. Если не долгострой,то вполне интересно.
Doom Souls
на официальном скрине UV-ошибки это позорище
судя по трейлеру какая-то дженерик шляпа пародирующая игры фромов. оригинально и свежо
может у пацана просто рука так загнулясь в может кто то когда делал развертку дейсвительно выпрямлимл и зажевал полигонсы. кек
то есть это ты на скринах разглядел. а то что у них в трейлере текстуры прогружались 2 секунды тебя не смутило?
не, не смутило. за мылом из 2005 не особо заметно
при этом надпись пре альфа футаж тоже мало интересует? Я сейчас не дефаю, игра может получится плохой, но гнобить футажи за их микробаги похоже на помешательство
нищее инди-дерьмо одним словом. сразу видно, что студия состоит из разработчиков, которые работали над Call of Duty, Halo, DOOM, Battlefield и Destiny;