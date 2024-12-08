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Covenant 2026 г.
Экшен, Ролевая, От первого лица, Фэнтези
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Состоялся анонс Covenant - шутера от первого лица в сеттинге темного фэнтези

AceTheKing
Новости

Студия Legion анонсировала Covenant - шутер от первого лица в сеттинге темного фэнтези. По словам разработчиков, это "соулслайк-шутер с большим взаимосвязанным миром и множеством боссов".

В игре рассказывается про последнего небесного посланника, воина-ангела, который спустился на землю - он должен пройти по пути древнейшего ангела - Малаха, упавшего в Бездну и оставившего после себя разрушительный след.

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Основные особенности игры:

  • Будет одиночная сюжетная компания, PVP и кооператив;
  • Обширные локации, которые таят в себе различные мифы и тайны. Области связаны между собой, как в других метройдваниях;
  • Игрокам будет доступен большой арсенал оружия, ближний бой и заклинания - это позволит игрокам создать собственного уникального персонажа под свой стиль игры;
  • Оружие можно будет держать в обеих руках, но это повлияет на мобильность персонажа;
  • Продвинутая система прогрессии, продуманные награды за исследования локаций;
  • Legion - небольшая студия, которая состоит из разработчиков, которые работали над Call of Duty, Halo, DOOM, Battlefield и Destiny;

Игра выйдет на PC в магазинах Steam и Epic Games Store. Дата релиза игры на данный момент неизвестна.

61
36
Комментарии: 36
Ваш комментарий
demanik1

У всех на ютубе появилось такое?

17
Лицо со шрамом

Суверенный интернет , видать , тестируют.

16
6363

Давно уже. У меня три дня назад ютуб и дискорд стал работать без впн/дипиай/запретов.

7
HellowRainbow

С подключением. Уже месяца три или четыре как

5
demanik1 HellowRainbow

У меня только сегодня появилось.

6
cthulhu42

Всё норм пашет. ХЗ

2
Nikki Whale

Выглядит,как Пейнкиллер на максималках)

9
hi-hat

Типа конкурент Witchfire? Сомнительно, но ок.

9
Sky_Renat_Wars

стращновато однако

6
Vantor

Если мрачняк то сразу соулс лайк

4
selfreaver

ты описание вообще не читаешь?

6
FatalleZ selfreaver
ты описание вообще не читаешь?

соулсодрочеры не умеют читать, им этот навык не нужен. Главное вовремя жать на кнопки и учить тайминги.

0
AntonivkA

фуфло судя по скринам

3
Данила Бродский

Мда , снова оружие из костей палок и говвна слеплено ..

3
Mr.DOOM

Дизайн оружия вообще отвратный, до Painkiller далеко.

0
Despot_Aspid

Прокачанный Witchfire или просто удачно срежиссированный CGI?))

2
ZackSnyder

painkiller 2 выглядит добротно.

1
yuriy1606

не понимаю такой жанр!

0
Rolento

Перемудрили

0
demon33251

Какая то дичь наркоманская

0
FatalleZ

Когда уже разработчиков шутеров начнут бить розгами за то, что они делают прицел ниже середины экрана? Ну что за тренд то такой тупорылый.

0
Александр Широнов

Дамблдор уже не тот

0
DanteNefelimSparda

Мне ещё напомнило атмосферой немного DarkSiders II. Если сделают хорошую музыку,то будет шикарно, выглядит очень атмосферно. Если не долгострой,то вполне интересно.

-1
Talendor3

Doom Souls

-2
пекабир

на официальном скрине UV-ошибки это позорище


судя по трейлеру какая-то дженерик шляпа пародирующая игры фромов. оригинально и свежо

-6
MunchkiN 616

может у пацана просто рука так загнулясь в может кто то когда делал развертку дейсвительно выпрямлимл и зажевал полигонсы. кек

0
Megido

то есть это ты на скринах разглядел. а то что у них в трейлере текстуры прогружались 2 секунды тебя не смутило?

1
пекабир Megido

не, не смутило. за мылом из 2005 не особо заметно

-1
selfreaver пекабир

при этом надпись пре альфа футаж тоже мало интересует? Я сейчас не дефаю, игра может получится плохой, но гнобить футажи за их микробаги похоже на помешательство

5
пекабир MunchkiN 616

нищее инди-дерьмо одним словом. сразу видно, что студия состоит из разработчиков, которые работали над Call of Duty, Halo, DOOM, Battlefield и Destiny;

0