Состоялся анонс Covenant - шутера от первого лица в сеттинге темного фэнтези

Студия Legion анонсировала Covenant - шутер от первого лица в сеттинге темного фэнтези. По словам разработчиков, это "соулслайк-шутер с большим взаимосвязанным миром и множеством боссов".

В игре рассказывается про последнего небесного посланника, воина-ангела, который спустился на землю - он должен пройти по пути древнейшего ангела - Малаха, упавшего в Бездну и оставившего после себя разрушительный след.

Основные особенности игры:

Будет одиночная сюжетная компания, PVP и кооператив;

Обширные локации, которые таят в себе различные мифы и тайны. Области связаны между собой, как в других метройдваниях;

Игрокам будет доступен большой арсенал оружия, ближний бой и заклинания - это позволит игрокам создать собственного уникального персонажа под свой стиль игры;

Оружие можно будет держать в обеих руках, но это повлияет на мобильность персонажа;

Продвинутая система прогрессии, продуманные награды за исследования локаций;

Legion - небольшая студия, которая состоит из разработчиков, которые работали над Call of Duty, Halo, DOOM, Battlefield и Destiny;

Игра выйдет на PC в магазинах Steam и Epic Games Store. Дата релиза игры на данный момент неизвестна.