Фанаты Crash Bandicoot все еще создают уровни для оригинальной игры

Спустя почти 27 лет после выхода игры геймеры по-прежнему создают совершенно новые пользовательские уровни для оригинальной Crash Bandicoot. Став культовым талисманом приставки PlayStation от Sony, франшиза Crash Bandicoot занимает особое место в сердце многих геймеров.

В последнее время серия Crash Bandicoot переживает нечто вроде возрождения. Все началось с ремейка оригинальной трилогии 2017 года от Vicarious Visions. Хотя 3D-платформеры, конечно, вышли из моды, финансовый успех ремейка показал Activision, что спрос аудитории на новые Crash Bandicoot жив и здоров. В результате получилось настоящее продолжение оригинальной трилогии, вышедшее через 22 года после Crash Bandicoot 3: Warped. Игра имела огромный успех, и Crash Bandicoot 4: It's About Time была выпущена под одобрительные отзывы критиков. Она не спасла бы весь жанр, но определенно вдохнула новую жизнь во франшизу, которая отчаянно в этом нуждалась.

Похоже, фанаты не забыли и о знаменитом бандикуте. Как показано в видеоролике, опубликованном на YouTube каналом ARD, теперь существует инструмент под названием Crash Creator для создания уровней Crash Bandicoot с использованием оригинальных ресурсов, и геймеры используют его для создания совершенно новых игр. Это похоже на Super Mario Maker, и возникает вопрос, почему Activision до сих пор официально не занималась подобным. В самом видеоролике демонстрируется редактор, и он выглядит очень удобным для пользователя, так что каждый может зайти в него и попытаться создать несколько новых уровней Crash Bandicoot.

ARD демонстрирует кадры из фанатской игры с использованием редактора, получившей название Crash Bandicoot: Back in Time. Очевидно, что это чрезвычайно мощный инструмент, и интересно посмотреть, что другие создадут с его помощью в будущем. Сейчас в редакторе можно создавать только 2D-уровни, но в будущем возможно все, особенно с той скоростью, с которой он развивается. Приятно видеть, как фанаты продолжают чтить одну из самых ранних икон игровой индустрии. В то время как некоторые геймеры создают новые уровни для других, некоторые предпочитают демонстрировать свою любовь другими способами, как, например, фанат Crash Bandicoot, который сделал невероятную реплику маски Uka Uka.

Будущее франшизы Crash Bandicoot выглядит радужным. Всего через несколько месяцев выйдет совершенно новая игра для вечеринок под названием Crash Team Rumble, что дает надежду на то, что Activision готовит новые игры. Было бы обидно, если бы после стольких лет триумфального возвращения персонажу было позволено снова исчезнуть в безвестности. По слухам, разработчик Crash Bandicoot 4: It's About Time компания Toys For Bob работает над новой игрой Spyro. Если верить слухам, очень вероятно, что с Crash Bandicoot придется подождать до завершения работы над этой игрой.

Игра Crash Bandicoot была выпущена в 1996 году для PlayStation.