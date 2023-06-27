Персонажи из игр Spyro the Dragon были обнаружены в файлах Crash Team Rumble ©

Упоминания о персонажах из игр Spyro the Dragon, включая Спайро, Рипто и Элора, были обнаружены в файлах игры Crash Team Rumble с помощью датамайна. Учитывая, что 25-летие Spyro the Dragon состоится позже в этом году, в сентябре 2023 года, вполне вероятно, что персонажи из этой серии будут добавлены в Crash Team Rumble примерно в то же время.

Кроме того, датамайн раскрыл некоторые способности просочившихся персонажей, а также косметику и новый игровой режим под названием "Zaptrap".

В датамайне также обнаружены доказательства возможности добавления микротранзакций в Crash Team Rumble в будущем. В файлах игры есть упоминание о "виртуальной валюте", что указывает на то, что внутриигровые предметы, возможно, включая персонажей, наряды и многое другое, вскоре можно будет приобрести за реальные деньги.

Выпущенная 20 июня 2023 года Crash Team Rumble - это многопользовательская онлайн-игра, разработанная компанией Toys for Bob и изданная Activision для платформ PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.