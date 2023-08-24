В нем рассказали о преимуществах изданий Gold и Ultimate.
Если вы предзакажите одно из этих изданий, то получите игру на три дня раньше. А также годовой эксклюзивный абонемент, дающий доступ к 25 автомобилям, из которых три будут доступны на старте, остальные же будут добавлять в течении года.
Релиз состоится 14 сентября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.
Авторы The Crew Motorfest опубликовали свежий трейлер
В нем рассказали о преимуществах изданий Gold и Ultimate.
Зачем на The Crew если есть Forza?
Ну как альтернатива,в ожидании новой части Форзы.