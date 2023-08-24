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The Crew Motorfest 14.09.2023
6.5 71 оценка

Авторы The Crew Motorfest опубликовали свежий трейлер

Solstice
Новости

В нем рассказали о преимуществах изданий Gold и Ultimate.

Если вы предзакажите одно из этих изданий, то получите игру на три дня раньше. А также годовой эксклюзивный абонемент, дающий доступ к 25 автомобилям, из которых три будут доступны на старте, остальные же будут добавлять в течении года.

Релиз состоится 14 сентября на PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Зачем на The Crew если есть Forza?

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Denn378

Ну как альтернатива,в ожидании новой части Форзы.

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