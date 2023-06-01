Началось закрытое бета-тестирование The Crew Motorfest. В сеть слили полную карту игры и новые скриншоты ©

Французская компания Ubisoft вновь страдает от серьезных утечек. На этот раз они коснулись ожидаемого продолжение гоночной серии The Crew. На днях была запущена первое закрытое бета-тестирование The Crew Motorfest, куда могли попасть лишь избранные счастливчики. Судя по всему разработчики выбрали не слишком добросовестных геймеров для участия в бете, поскольку сеть уже заполонили утечки скриншотов и геймплея.

Стоит отметить, что в Ubisoft стали намного оперативнее расправляться с авторами утечек. Все слитые скриншоты и демонстрация игрового процесса The Crew Motorfest быстро удаляются, а авторы постов получают блокировку за нарушение авторских прав. Тем не менее, хотя бы некоторая часть утечки сохраняется и теперь мы можем увидеть полную карту мира игры и живописные пейзажи острова на скриншотах.

Судя по отзывам участников ранней беты, The Crew Motorfest мало чем отличается от прошлой игры. Пользователи отмечают визуальное улучшение игры в части разнообразия локация и приятной цветовой палитры, а также более детальную физику поведения машин. Однако в целом игра остается похожей на вторую часть, утверждают игроки.

Релиз The Crew: Motorfest запланирован на 2023 год для ПК и консолей.