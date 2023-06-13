The Crew Motorfest получила новый обзорный трейлер ©

Гоночная игра с открытым миром The Crew Motorfest главный герой последнего семиминутного обзорного трейлера, представленного Ubisoft.

Сердце игрового процесса игры являются плейлисты, которые позволят любителям жанра участвовать в гонках на фоне постоянно меняющихся настроек. Плейлист Vintage Garage, например, позволит игрокам заново научиться водить машину без GPS или других вспомогательных средств, а в плейлисте Made in Japan нас призовут мчаться по улицам Японии, участвуя в ночных гонках.

The Crew Motorfest также будет включать в себя плейлисты, в которых прослеживается история исторических брендов, таких как Lamborghini. Параллельно и в дополнение к этим гонкам будут проходить испытания, участвуя в фестивале Оаху: райский остров Гавайского архипелага будет приветствовать всех тех, кто хочет подняться в мировом рейтинге, участвуя в турнирах, специальных событиях и испытаниях. за штурвалом сотен гоночных автомобилей, от суперкаров до внедорожников, проходящих через малолитражки и квадроциклы.

Выход The Crew Motorfest запланирован на 14 сентября на ПК, PS4 и Xbox One, а также на PlayStation 5 и Xbox Series X|S в оптимизированной версии для консолей Microsoft и Sony последнего поколения.