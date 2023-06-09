The Crew Motorfest получила окно выпуска перед полным раскрытием на следующей неделе ©

Сегодня Ubisoft объявила, что предстоящая гоночная игра The Crew Motorfest с открытым миром выйдет осенью 2023 года.

Это немного сужает окно выпуска по сравнению с предыдущем «2023 год», что мы слышали, когда игра была впервые представлена ​​еще в январе. Инсайдерская программа действует уже некоторое время, позволяя игрокам оставлять отзывы, а разработчикам выявлять недостатки, которые необходимо исправить при запуске или позже с помощью обновлений, и, по-видимому, они определили, что игра достаточно близка, чтобы быть готовой к осеннему выпуску. окно достижимо .

Об этом поделился старший креативный директор Стефан Белей из студии Ubisoft Ivory Tower в новом видео. Мы также получаем подтверждение, что полная презентация игры состоится на Ubisoft Forward 12 июня.

The Crew Motorfest планируется выпустить на PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.