The Crew Motorfest появится в Steam 18 апреля

Издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Ivory Tower выпустят версию The Crew Motorfest для ПК в Steam 18 апреля, сообщили компании.
The Crew Motorfest впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store, а также Luna 14 сентября 2023 года.
The Crew Motorfest — третья часть франшизы The Crew — серии гоночных игр с открытым миром от Ubisoft и ее дочерней компании Ivory Tower (основанной бывшими сотрудниками Eden Games, наиболее известной по Test Drive Unlimited). Игра задумывалась как более прямой конкурент Forza Horizon, поэтому по характеру и масштабу немного отличается от своих предшественников и не имеет нумерованного названия.
В отличие от двух предыдущих игр, в которых была воссоздана почти вся материковая часть Соединенных Штатов, действие The Crew Motorfest происходит на гавайском острове Оаху (энтузиасты гоночных игр уже должны знать его по Test Drive Unlimited). Остров уменьшен по сравнению с реальной жизнью, хотя на нем сохранились основные достопримечательности, такие как город Гонолулу и вулканические горные хребты.
Поиграл в нее немного,в декабре прошлого года(когда была U+),ну игра так себе,по сравнению с 5-ой Форзой,и графон хуже и т.д и т.п.Ощущение что это не удачная пародия на forza horizon 5,но по большой скидке в принципе может и можно взять.
После того как закрыли первую часть,нет желание её покупать
Что то быстро они видимо продажи оставляют желать лучшего. Мираж только осенью выйдет походу
Плюсую, хотя-бы какой-нибудь соло свободный режим с покатушками могли оставить
чел...
1) первую еще не закрыли, но да, скоро закроют
2) за 10 лет с момента релиза можно было уже вдоль и поперек пройти, если было желание
лишь бы набросить
Суть в том что ты башлял за игру и в хорошем тоне раньше было переводить игры в офлайн режим игры не лишаю людей полюбившейся игры и не истощая собственные ресурсы...
Это хорошо, ибо у меня единственный способ покупать игры только через стим)
И года не прошло с релиза, так за лето и Асасина и Аватар добавят
забавно что описание на полностью русском да еще и не скрыто, прям ждут чего то.
и че не в гог мимо
ну спасибо юби, я только неделю назад купил игру
Ну наконец-то, лучшая аркадная гонка в стиме, куплю уже голд версию( в эпике брал стандарт)
60 фпс лoк в гoнке 24 гoда, ДА лучшая! Самая