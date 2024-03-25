The Crew Motorfest появится в Steam 18 апреля

Издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Ivory Tower выпустят версию The Crew Motorfest для ПК в Steam 18 апреля, сообщили компании.

The Crew Motorfest впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store, а также Luna 14 сентября 2023 года.

The Crew Motorfest — третья часть франшизы The Crew — серии гоночных игр с открытым миром от Ubisoft и ее дочерней компании Ivory Tower (основанной бывшими сотрудниками Eden Games, наиболее известной по Test Drive Unlimited). Игра задумывалась как более прямой конкурент Forza Horizon, поэтому по характеру и масштабу немного отличается от своих предшественников и не имеет нумерованного названия.

В отличие от двух предыдущих игр, в которых была воссоздана почти вся материковая часть Соединенных Штатов, действие The Crew Motorfest происходит на гавайском острове Оаху (энтузиасты гоночных игр уже должны знать его по Test Drive Unlimited). Остров уменьшен по сравнению с реальной жизнью, хотя на нем сохранились основные достопримечательности, такие как город Гонолулу и вулканические горные хребты.