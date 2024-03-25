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The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.9 139 оценок

The Crew Motorfest появится в Steam 18 апреля

monk70
Новости

Издатель Ubisoft и разработчик Ubisoft Ivory Tower выпустят версию The Crew Motorfest для ПК в Steam 18 апреля, сообщили компании.

The Crew Motorfest впервые была выпущена для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store, а также Luna 14 сентября 2023 года.

The Crew Motorfest — третья часть франшизы The Crew — серии гоночных игр с открытым миром от Ubisoft и ее дочерней компании Ivory Tower (основанной бывшими сотрудниками Eden Games, наиболее известной по Test Drive Unlimited). Игра задумывалась как более прямой конкурент Forza Horizon, поэтому по характеру и масштабу немного отличается от своих предшественников и не имеет нумерованного названия.

В отличие от двух предыдущих игр, в которых была воссоздана почти вся материковая часть Соединенных Штатов, действие The Crew Motorfest происходит на гавайском острове Оаху (энтузиасты гоночных игр уже должны знать его по Test Drive Unlimited). Остров уменьшен по сравнению с реальной жизнью, хотя на нем сохранились основные достопримечательности, такие как город Гонолулу и вулканические горные хребты.

11
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Комментарии: 13
Ваш комментарий
DEDGAMER

Поиграл в нее немного,в декабре прошлого года(когда была U+),ну игра так себе,по сравнению с 5-ой Форзой,и графон хуже и т.д и т.п.Ощущение что это не удачная пародия на forza horizon 5,но по большой скидке в принципе может и можно взять.

5
Mia_777

После того как закрыли первую часть,нет желание её покупать

3
Punisher1

Что то быстро они видимо продажи оставляют желать лучшего. Мираж только осенью выйдет походу

1
Artery Kaulitz

Плюсую, хотя-бы какой-нибудь соло свободный режим с покатушками могли оставить

2
Александр Назарко

чел...
1) первую еще не закрыли, но да, скоро закроют
2) за 10 лет с момента релиза можно было уже вдоль и поперек пройти, если было желание
лишь бы набросить

0
Mazaxati Александр Назарко

Суть в том что ты башлял за игру и в хорошем тоне раньше было переводить игры в офлайн режим игры не лишаю людей полюбившейся игры и не истощая собственные ресурсы...

2
RTYWD

Это хорошо, ибо у меня единственный способ покупать игры только через стим)

3
Kamishini1993

И года не прошло с релиза, так за лето и Асасина и Аватар добавят

1
dsxcvf

забавно что описание на полностью русском да еще и не скрыто, прям ждут чего то.

0
Русик_96

и че не в гог мимо

0
chrome2

ну спасибо юби, я только неделю назад купил игру

0
Serpentrage

Ну наконец-то, лучшая аркадная гонка в стиме, куплю уже голд версию( в эпике брал стандарт)

-6
RickeyIMBA

60 фпс лoк в гoнке 24 гoда, ДА лучшая! Самая

0