The Crew удалена из магазинов Steam и PlayStation Store - серверы будут закрыты 31 марта 2024 года

Спустя девять лет после выхода на PS4, PC, Xbox 360 и Xbox One игра The Crew от Ivory Tower была исключена из списка. Она больше не доступна для покупки в Steam и PlayStation Store (хотя в некоторых регионах и в Xbox Store она еще есть). Это касается как базовой игры, так и различных изданий и DLC.

К сожалению, даже если вы приобрели игру до этого, поиграть в нее уже не получится. Согласно странице в Steam, игра будет доступна до 31 марта 2024 года, после чего серверы будут отключены. Поскольку The Crew всегда находится в онлайне, вы больше не сможете получить к ней доступ.

Интересно, что сообщество работает над оффлайн-патчем с октября 2023 года. Он достиг небольшого прогресса, но до полной функциональности еще далеко. Следите за обновлениями.

А пока The Crew Motorfest доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.