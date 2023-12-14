The Crew удалена из магазинов Steam и PlayStation Store - серверы будут закрыты 31 марта 2024 года

Спустя девять лет после выхода на PS4, PC, Xbox 360 и Xbox One игра The Crew от Ivory Tower была исключена из списка. Она больше не доступна для покупки в Steam и PlayStation Store (хотя в некоторых регионах и в Xbox Store она еще есть). Это касается как базовой игры, так и различных изданий и DLC.
К сожалению, даже если вы приобрели игру до этого, поиграть в нее уже не получится. Согласно странице в Steam, игра будет доступна до 31 марта 2024 года, после чего серверы будут отключены. Поскольку The Crew всегда находится в онлайне, вы больше не сможете получить к ней доступ.
Интересно, что сообщество работает над оффлайн-патчем с октября 2023 года. Он достиг небольшого прогресса, но до полной функциональности еще далеко. Следите за обновлениями.
А пока The Crew Motorfest доступна для Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 и PC.
Действительно, чтобы кончи из юби напряглись и оффлайн режим сделали - это так пупок развяжется.
ХАХАХ Сволочи, только купил.
Вот это вообще бред полнейший для не MMO игры. Даже в старых NfS, BF, CoD и далее, остаётся доступ к соло кампании
Вот так в наше время покупать цифровую лицензию на игры, тут ты играешь, проходит пару лет и доступ закрыт.
И юбики после этого зовут покупать 3 часть игры? 🤡
СКАМ
Контора экстремистов.
Жаль, что они так быстро закрывают серваки. Мне она больше понравилась чем пятая форза, которую я забросил спустя несколько часов.. Только недавно думал вернуться, всё таки убейсофт не зря получила своё прозвище, нельзя покупать их игры, если они не имеют одиночного режима без онлайна(а сейчас у них таких игр минимум) У Электроников сервера даже неудачной NFS Undercover работали вплоть до 22 года, с 2008. Что то мне кажеться что скоро объявят и о зактрытии серваков первого Дивизиона(он вышел в том же году).
Электроники погубили Shift2Unleased, у меня она есть, а поиграть не могу, DRM не дает ее запустить.
Не знаю, у меня куплена Shift 2 Unleased в стим, когда последний раз играл, она работала, могу установить ради интереса, если она не требует установки нового ориджина, если требует, то только пиратка, я снёс этот недолончер который они сделали взамен более удобного ориджина.
Спс за напоминание об отписке)
2023 год:
Rockstar Games - мы выпускаем порт нашей старенькой игры "Red Dead Redemption", для консолей Nintendo Switch.
Ubisoft - мы убираем из продаж в магазинах Steam и Playstation Store, нашу старенькую игру "The Crew".
P.S. - сразу видно какая из этих контор - полные п.........сы!!!
Сравнил 🤣🤣🤣они обе хороши эти конторы своими решениями бредовыми
Я это барахло с 17 года пройти не могу, настолько она всратая по сравнению с Форзой 🤦🏼♂️
На руле очень приятно играется, обратная связь очень приятная. На геймпаде я не мог в нее играть, очень ужасное управление на всем, кроме руля. На форзе, кстати, наоборот.