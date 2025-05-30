Crimson Desert готовится к выходу на Switch 2

Поскольку запуск долгожданной Nintendo Switch 2 все ближе, похоже, что один из следующих крупных релизов для консоли просочился в сеть до ее официального анонса.

Как было замечено, на официальном сайте GameStop указана Crimson Desert для Nintendo Switch 2. Игру Pearl Abyss можно увидеть вместе с Drag x Drive и The Duskbloods, которые являются двумя эксклюзивными играми для Switch 2.

Стоит отметить, что на момент написания статьи Crimson Desert еще официально не анонсирована для Nintendo Switch 2. Предполагается, что игра будет представлена ​​для консоли во время Summer Game Fest 6 июня.

Crimson Desert — игра, которая привлекла внимание с момента своего появления благодаря превосходному визуальному качеству и настоящей графике следующего поколения. Если игра действительно выйдет на Switch 2, она должна раскрыть весь потенциал оборудования, а также поддерживать DLSS.

Вопреки ожиданиям многих, Crimson Desert — это не MMORPG. Pearl Abyss пояснила, что это приключенческая игра в открытом мире с упором на однопользовательское повествование.

Crimson Desert выйдет в этом году на ПК, PS5 и Xbox Series S|X.